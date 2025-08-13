Estupor a Noruega: la princesa Mette-Marit abandona el seu palau pel bé de la seva filla

Noruega s'ha llevat amb una notícia inesperada. La princesa Mette-Marit ha abandonat el seu palau i ho ha fet pel bé de la seva filla, la princesa Ingrid Alexandra. Tres setmanes després d'instal·lar-se a Austràlia, la Ingrid ja ha rebut la primera visita.
L'hereva, segona en la línia de successió al tron, s'ha adaptat molt ràpid a la seva nova vida. Ha començat els seus estudis de Ciències Socials a Sydney. S'ha especialitzat en Relacions Internacionals i Economia Política.
La Ingrid ha exercit d'amfitriona i ha rebut els seus pares, el príncep Haakon i la princesa Mette-Marit. La família ha protagonitzat una escapada estival secreta i la visita ha tingut lloc enmig d'una doble polèmica. La situació ha generat una nova crisi mediàtica per a la Corona.
La princesa Mette-Marit surt de Noruega per ajudar la seva filla
L'objectiu del viatge ha estat clar: Segons la revista SE og HØR, la intenció ha estat ajudar la Ingrid en els seus primers passos. La jove ha viscut aquesta etapa amb gran il·lusió.
“Serà emocionant. M'aportarà noves perspectives tant en la política europea com en la internacional. Segur que aprendré molt”, ha declarat.
La princesa Mette-Marit ha romàs diversos dies a Sydney i ha ajudat la seva filla a instal·lar-se. Ha organitzat amb ella el seu apartament i la seva rutina universitària. Mentrestant, el príncep Haakon s'ha unit més tard al viatge perquè ha romàs a Portugal practicant surf.
Fonts properes han assegurat que la Mette-Marit ha buscat el consell de la reina Mary de Dinamarca. La monarca és padrina de bateig de la Ingrid. També ha viscut l'experiència d'enviar un fill a l'estranger.
La decisió de la princesa Mette-Marit ha sorprès a Noruega
La visita ha coincidit amb un moment delicat per a la Casa Reial noruega. Al país, alguns sectors han criticat la despesa de l'estada mentre d'altres han qüestionat que la Mette-Marit hagi deixat el palau en ple estiu oficial de feina. Tanmateix, la decisió ha estat ferma: la Mette-Marit ha prioritzat la seva filla per sobre del protocol.
Aquests dies, mare i filla han compartit temps en cafeteries, llibreries i passejades per la badia de Sydney. La jove princesa ha mostrat el seu campus universitari i ha presentat alguns companys. Ha explicat les seves assignatures i els seus plans futurs.
La Ingrid s'ha quedat a Austràlia per continuar amb la seva formació. La decisió ha deixat clar que, per damunt de l'etiqueta reial, la família ha posat en primer lloc el benestar de la jove hereva.