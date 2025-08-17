Última hora en Inglaterra: se confirma una inesperada información sobre Carlos III

Highgrove House, la histórica residencia rural del rey Carlos III, se ha convertido una vez más en el centro de atención mediática. Este refugio personal fue adquirido por el entonces príncipe de Gales en 1980, antes de su boda con Diana de Gales.

Es conocida no solo por su imponente arquitectura y sus extensos jardines abiertos al público, sino también por el huerto ecológico que el monarca ha cultivado con esmero durante décadas. Ahora, la finca vuelve a ser noticia por un lanzamiento inesperado en su tienda oficial online.

En una iniciativa que combina lujo, coleccionismo y causa benéfica, Highgrove House ha puesto a la venta una nueva línea exclusiva de productos. Entre los que destaca un oso de peluche de edición limitada, que está causando sensación entre los admiradores de la Casa Real británica.

El peluche, fabricado artesanalmente por la firma Merrythought, tiene un precio de 265,95 euros. El oso está elaborado con felpa de mohair plateado y detalles en terciopelo de algodón, lo que le otorga una textura de lujo.

La pieza no es un simple juguete: en su pata izquierda luce bordado en dorado el emblema oficial del rey Carlos III y porta una banda de la Orden Real Victoriana. Solo se han producido 1.948 ejemplares, cada uno numerado y acompañado de un certificado de autenticidad, presentados en una elegante caja de regalo. Desde Highgrove aclaran que está “estrictamente destinado a coleccionistas adultos” y no debe considerarse un artículo infantil.

Carlos III tenía un objeto similar en su infancia en Inglaterra

La elección de un peluche no es casual. El príncipe Harry relató en su autobiografía Spare que su padre tuvo de niño un oso de peluche del que nunca se separaba. Incluso en su vida adulta, este osito fue un símbolo silencioso de una infancia marcada por la soledad.

Además del exclusivo oso, la colección incluye tazas (24,95 euros), galletas de chocolate (9,95 euros), una ensaladera (93,95 euros) y una gabardina Burberry (2.454,95 euros). Cada artículo refleja la conexión del monarca con la naturaleza y su apuesta por la artesanía británica.

Los beneficios de esta venta se destinarán íntegramente a The King’s Foundation, reforzando el compromiso del soberano con la sostenibilidad, la cultura y el apoyo a oficios tradicionales. Un gesto que demuestra que, incluso en los pequeños detalles, el rey Carlos III busca dejar huella en la historia de su reinado.