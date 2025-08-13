Avís del Regne Unit sobre la llar dels prínceps de Gal·les: així podrien perdre-la

El Regne Unit està vivint la seva quarta onada de calor de l'estiu. Les temperatures han assolit els 34 graus i per a aquesta illa de clima continental, aquesta calor ha suposat un risc extrem. El perill d'incendis s'ha disparat i per aquest motiu Kate Middleton i Guillem podrien perdre la seva residència al Regne Unit.
L'Agència Britànica de Seguretat Sanitària ha emès una alerta taronja. La mesura ha afectat diverses regions del país. Les autoritats han advertit a qui viu a prop d'espais verds, els han demanat vigilància extrema i entre ells, s'hi ha trobat el príncep Guillem i Kate Middleton.
La seva llar, Adelaide Cottage, s'ha situat en zona d'alerta, la residència es troba dins dels terrenys de Windsor. Forma part de l'extens bosc de Home Park i el seu nom prové de la reina Adelaida de Saxònia-Meiningen, esposa de Guillem IV. L'arquitecte Jeffry Wyatville la va dissenyar el 1831 i el 2015 va ser completament renovada.
Kate i Guillem podrien perdre la seva residència al Regne Unit
La reforma va mantenir les seves quatre habitacions originals, però es va millorar l'aïllament i la climatització. El record de l'incendi de 1992 ha estat molt present perquè fa 33 anys, el saló de Saint George del castell de Windsor va cremar en flames. Van ser necessàries 15 hores per extingir el foc i més de 200 bombers hi van participar perquè el fum i l'aigua van causar danys importants.
Aquests dies, els prínceps de Gal·les han estat de vacances amb els seus fills. No han romàs a la seva residència de Windsor. Han pogut trobar-se a Anmer Hall, a Norfolk.
O potser ja han viatjat al castell de Balmoral, a Escòcia. Allà, cada estiu, els reis Carles i Camilla han rebut la família. És una tradició que Isabel II va mantenir fins a la seva mort.
Kate i Guillem es troben de vacances lluny del Regne Unit
Guillem i Kate fa tres anys que viuen a Adelaide Cottage i comparteixen la casa amb els seus tres fills. Tanmateix, han considerat mudar-se i busquen una residència més gran perquè volen més comoditats. Segons el Daily Mail, han posat els ulls en Fort Belvedere.
Aquest castell està ubicat a Windsor Great Park i no és lluny de la seva llar actual. Té pista de tennis, també un hort, piscina i hivernacle. Compta amb cases per al personal i el seu estil gòtic ha impressionat la parella.
La propietat s'adapta millor al seu rang. Adelaide Cottage els va ser cedida quan encara eren ducs de Cambridge. Ara, com a prínceps de Gal·les, han sentit que necessiten alguna cosa més.