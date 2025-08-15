Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Álvaro Morata i Alice Campello mirant endavant amb expressions serioses.
Ningú no esperava l'última hora sobre Álvaro Morata i Alice Campello | Europa Press, xcatalunya.cat
Gent

L'última hora d'Alice Campello i Álvaro Morata desferma tot tipus d'especulacions

L'última hora sobre Alice Campello i Álvaro Morata a Nova York ha desfermat tota mena d'especulacions als mitjans

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

En la moda, el blanc mai ha estat només un color: ha estat una declaració i ha pogut significar frescor mediterrània o la promesa d’un “sí, vull”. Una cosa que Alice Campello ha fet en el seu viatge a Nova York amb Álvaro Morata, s’ha posat un vestit blanc que ha desfermat tot tipus d’especulacions.

Alice Campello ha demostrat que en coneix tots els matisos. Aquest estiu els ha desplegat com si fossin pàgines d’un àlbum personal. Ha marcat tendència i ha captat totes les mirades.

Dona amb vestit blanc llarg posant a l’aire lliure en una terrassa urbana
La foto que ha desfermat totes les especulacions | Instagram, @alicecampello

La seva última aparició a Nova York ho ha confirmat: ha lluït un vestit llarg, tirants fins i caiguda impecable. Un blanc tan eteri que ha semblat un look nupcial contemporani.

La foto d’Alice Campello desferma rumors sobre la seva vida amb Álvaro Morata

No hi ha hagut altar, no hi ha hagut ram, no ha sonat marxa nupcial però l’efecte ha estat servit. La model i empresària italiana ha convertit la terrassa d’un edifici de la Gran Poma en la seva pròpia passarel·la. El blanc ha estat protagonista absolut.

El detall que ha encès la imaginació és el moment: aquest enamorament pel blanc ha arribat poc després que Álvaro Morata, el seu marit, hagi tancat la seva etapa a Turquia. Les preguntes s’han multiplicat: ha estat una picada d’ullet a un nou capítol junts? Una fantasia de renovar els seus vots? O, simplement, el plaer de tornar a vestir-se de blanc?

Álvaro Morata i Alice Campello posant a la platja amb el mar i vegetació de fons al costat dels seus fills. Post d'Álvaro a Instagram el 21 de juliol de 2024
La família ha deixat Turquia enrere | Instagram, @alvaromorata

Alice ha alimentat les teories sense pronunciar paraula. Ha deixat que la imatge parli per si sola. I ho ha fet amb força.

Més enllà de les interpretacions romàntiques, ha quedat clar un patró. La italiana fa setmanes que aposta per un llenguatge monocromàtic. Ha escollit vestits curts i tots en blanc.

Álvaro Morata i Alice Campello es mantenen en silenci

Cada peça ha semblat encapsular la llum de l’estiu, ha transmès frescor, serenor i, per a alguns, un cert renaixement personal. A les xarxes, les fotos s’han compartit sense descans. Els comentaris han especulat amb un possible casament a la vista, fins i tot s’ha parlat d’un viatge sorpresa.

Álvaro Morata i Alice Campello posant en un esdeveniment amb un fons de patrocinadors de Hyundai i Marca.
La parella guarda silenci davant una possible renovació de vots | Europa Press

Morata, per la seva banda, ha mantingut silenci i s’ha mantingut en un discret segon pla. Ha preferit no alimentar els rumors. El blanc ha continuat brillant: a Nova York, a les seves últimes publicacions i en cada aparició pública.

La història ha quedat oberta: no hi ha confirmacions i no hi ha desmentits. Només una successió d’imatges que han fet volar la imaginació. Alice Campello i Álvaro Morata han tornat a estar al centre de la conversa i tot ha començat amb un vestit blanc.

➡️ Gent