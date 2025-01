Després de tornar amb Alice Campello, nou gir de 180º en la vida d'Álvaro Morata

per Vicenç Clos Balcells

Fa uns dies vam explicar que després d'alguns dubtes emocionals, el jugador de l'AC Milan i l'empresària Alicia Campello han recuperat la seva relació. Als seus 31 anys, l'ex de l'Atlètic de Madrid, Real Madrid i Juventus, torna a somriure en l'àmbit personal. En l'àmbit professional, hi ha més dubtes i podria canviar d'aires molt aviat.

Recordem que després de guanyar l'Eurocopa, sent ell el capità, Álvaro Morata va decidir fer les maletes i abandonar l'Atlètic de Madrid. Als seus 31 anys, el Milan va pagar 13 milions d'euros amb l'objectiu de solucionar la baixa de Giroud, qui va marxar als Estats Units després d'acabar la seva vinculació. El conjunt rossoneri era el cinquè equip de la seva carrera.

| @alicecampello, Álvaro Morata

Morata venia de fer unes molt bones xifres amb el conjunt colchonero. De fet, havia estat la seva millor temporada pel que feia a gols. L'espanyol va anotar 21, superant els 20 que havia fet el 2021 amb la Juventus de Torí. D'aquesta manera, el Milan incorporava un davanter que sempre busca desofegar el joc i molt treballador. Al llarg de la seva carrera se l'ha criticat per la gran quantitat d'ocasions clares que perdona.





A San Siro, el davanter ha disputat 25 partits de 31 possibles i en 21 ha estat titular. El també exjugador del Chelsea s'ha perdut 2 partits per sanció i 4 per lesió. És el setè jugador de camp més utilitzat aquesta temporada amb 1.671 minuts de 2.790 possibles. Morata, però, està lluny de les xifres golejadores a les quals ens té acostumats.

Fins al moment, només suma 6 gols i 1 assistència. A la Serie A ha participat directament en el 15% dels gols del seu equip, mentre que a la Champions League ha intervingut, aproximadament, en el mateix percentatge de gols. És el cinquè jugador que ha anotat més gols entre totes les competicions. De fet, Tammy Abraham, que també és davanter centre, ha marcat els mateixos gols en uns 400 minuts menys. Una dada significativa de la situació de Morata al Milan és que ha vist més targetes grogues que gols i assistències junts.

| @alicecampello, Álvaro Morata

Possible destí d'Álvaro Morata

En les últimes hores, ha sortit a la llum un possible acord entre el Milan i el Galatasaray pel traspàs del davanter centre espanyol. Segons informen, una de les principals raons seria la mala relació que manté amb Sergio Conceiçao. De fet, ahir va ser substituït al descans en el partit contra el Dinamo de Zagreb després d'una discussió amb el tècnic lusità.

El davanter centre titular del Galatasaray és Osimhen, qui està cedit. A més, el conjunt otomà té a Icardi, però aquest es va lesionar de gravetat. En les últimes hores, atacants com Ziyech i Zaha han abandonat la institució. Es contemplen tot tipus de fórmules, des del traspàs al préstec, però no ens podem oblidar que el davanter té per davant tres anys més de contracte amb el Milan i una opció d'un quart. L'equip italià va pagar l'estiu passat 13 milions d'euros.

És important esmentar que Morata és, actualment, el cinquè jugador de la història que més diners ha mogut en traspassos. Està a 18 milions d'igualar a Dembélé (4.º) i a 45 de Cristiano Ronaldo (3.º)