Tuit surrealista de Kiko Matamoros contra el Barça

La ressaca de la rua del Barça continua deixant titulars inesperats i aquesta vegada el focus ha saltat fora del terreny de joc. Mentre els jugadors celebraven el seu triomf i l'afició gaudia d'una de les millors temporades dels últims anys, alguns personatges habituals de l'univers mediàtic espanyol han aprofitat per intentar entelar l'èxit culer amb polèmiques fora de lloc.

L'últim a sumar-se a l'onada de crítiques ha estat Kiko Matamoros, conegut col·laborador televisiu i habitual en tertúlies del cor i de l'espectacle.

L'atac inesperat: un “like” amb segones intencions

En les últimes hores, un simple tweet del perfil oficial del FC Barcelona, animant els aficionats a donar “like” si han guanyat Lliga, Copa i Supercopa, es va convertir en el blanc perfecte per a Matamoros, que no va dubtar a respondre amb ironia i una clara acusació: “Like si has subornat durant anys al vicepresident del CTA i no has rebut sanció cap.”

| FC Barcelona, XCatalunya

La referència directa al conegut cas Negreira i a la polèmica que persegueix des de fa mesos l'entitat blaugrana pretenia reavivar un foc que, per a molts, ja no té més recorregut judicial ni esportiu.

L'hemeroteca de Matamoros

La reacció dels aficionats blaugranes no es va fer esperar. En qüestió de minuts, les xarxes socials van esclatar amb respostes criticant la doble vara de mesurar de Kiko Matamoros, recordant-li les seves múltiples controvèrsies públiques, els seus canvis d'opinió en platós i fins i tot els seus embolics judicials.

No és la primera vegada que el col·laborador de televisió intenta guanyar notorietat a costa de les polèmiques del Barça, però en aquesta ocasió, la majoria dels comentaris han optat per l'humor i la ironia, desmuntant la seva acusació amb dades i recordant que, a dia d'avui, el club blaugrana continua competint al màxim nivell i sense sanció esportiva. Matamoros també ha tingut enfrontaments amb Gerard Piqué.

| XCatalunya, @kikomatamoros, Gerard Pique, Canva de Sparklestroke Global

El Barça, aliè als atacs i centrat en la celebració

Lluny de caure en la provocació, el FC Barcelona ha preferit mantenir el seu perfil institucional alt, evitant respondre a atacs que consideren fora de lloc i més propis de la premsa rosa que de l'anàlisi esportiu seriós.

Després d'una temporada en què s'ha tornat a conquerir el triplet nacional i la comunió entre afició, plantilla i cos tècnic és total, el club prefereix centrar-se en les celebracions i en projectar una imatge d'unitat, deixant els rumors i les especulacions a aquells que viuen del soroll mediàtic.

Mentrestant, figures com Kiko Matamoros continuen intentant buscar protagonisme a les xarxes, moltes vegades recorrent a un discurs caspós i poc original. No és la primera vegada que el col·laborador se situa al centre de la polèmica, ja sigui per les seves declaracions explosives sobre altres personatges televisius o pels seus enfrontaments oberts en plató. El seu tweet contra el Barça és només un capítol més d'una carrera construïda a base de titulars estridents i polèmiques recurrents.