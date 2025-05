Gir de 180 graus amb Melody, la seva decisió que deixa sense paraules a TVE després d'Eurovisió

per Mireia Puig

La ressaca d'Eurovisió 2025 no només ha deixat Espanya en una posició inesperadament baixa, sinó que també ha desencadenat una sèrie d'esdeveniments que han sorprès a propis i estranys. Melody, la representant espanyola amb el seu tema "Esa Diva", ha pres una decisió que ha deixat perplexa a Televisió Espanyola i ha generat un allau de comentaris a les xarxes socials.

Gir inesperat

Després de finalitzar la seva actuació a Basilea, on Espanya va obtenir el lloc 24 de 26 participants, Melody tenia previst tornar a Madrid juntament amb la delegació espanyola. No obstant això, en un gir inesperat, la cantant va cancel·lar el seu vol a la capital i va decidir viatjar directament a Sevilla, la seva ciutat natal.

Segons va informar el programa 'Socialité', l'artista estava "molt enfadada" i no desitjava parlar amb ningú en aquell moment. Aran Santos, reportera del programa, va detallar que Melody va canviar tots els seus plans en l'últim moment, evitant així la tradicional rebuda a l'aeroport de Barajas i qualsevol interacció amb la premsa o els seus seguidors a Madrid.

| YouTube, Grafinka, XCatalunya

Aquest canvi d'itinerari ha estat interpretat per molts com una mostra del profund malestar de la cantant després del resultat al festival. Encara que Melody no ha ofert declaracions públiques al respecte, la seva decisió d'evitar Madrid i refugiar-se a Sevilla suggereix una necessitat d'introspecció i suport familiar en aquests moments difícils.

Les xarxes donen suport a la cantant espanyola

La decisió de Melody ha generat diverses reaccions. Des de la delegació espanyola, Ana María Bordas, cap de l'equip, va expressar la seva sorpresa i decepció per la baixa puntuació obtinguda, especialment per part del jurat, i va destacar l'excel·lent treball realitzat per l'artista i el seu equip.

A les xarxes socials, nombrosos seguidors han mostrat el seu suport incondicional a Melody, comprenent la seva necessitat d'espai i temps per processar el que ha passat. Molts han ressaltat la dedicació i professionalitat de la cantant, i han criticat la falta de reconeixement per part del jurat i del televot.

| YouTube

D'altra banda, alguns mitjans han especulat sobre l'existència d'un vídeo en què suposadament es veu a Melody visiblement molesta després de la seva actuació. No obstant això, aquestes informacions no han estat confirmades i han de ser preses amb cautela.

Malgrat la tempesta mediàtica, Melody va publicar un missatge a les seves xarxes socials durant la matinada posterior a la final, agraint el suport rebut i anunciant que en breu oferirà una xerrada per compartir les seves impressions i experiències viscudes a Eurovisió. "Anem a parlar amb claredat del que jo he vist i del que opineu tant vosaltres com jo", va escriure l'artista, deixant entreveure que pròximament oferirà més detalls sobre la seva experiència al festival.

Aquest gir inesperat en l'actitud de Melody ha deixat a Televisió Espanyola i als seus seguidors en suspens, a l'espera de conèixer més detalls sobre la seva decisió i els seus plans futurs. Mentrestant, l'artista es troba a Sevilla, envoltada de la seva família i éssers estimats, buscant la serenitat necessària després d'una experiència tan intensa com la viscuda a Eurovisió 2025.