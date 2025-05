Surrealista tweet de Kiko Matamoros contra el Barça

La resaca de la rúa del Barça sigue dejando titulares inesperados y esta vez el foco ha saltado fuera del terreno de juego. Mientras los jugadores celebraban su triunfo y la afición disfrutaba de una de las mejores temporadas de los últimos años, algunos personajes habituales del universo mediático español han aprovechado para intentar empañar el éxito culé con polémicas fuera de lugar.

El último en sumarse a la ola de críticas ha sido Kiko Matamoros, conocido colaborador televisivo y habitual en tertulias del corazón y del espectáculo.

El ataque inesperado: un “like” con segundas intenciones

En las últimas horas, un simple tweet del perfil oficial del FC Barcelona, animando a los aficionados a dar “like” si han ganado Liga, Copa y Supercopa, se convirtió en el blanco perfecto para Matamoros, que no dudó en responder con ironía y una clara acusación: “Like si has sobornado durante años al vicepresidente del CTA y no has recibido sanción ninguna.”

| FC Barcelona, XCatalunya

La referencia directa al conocido caso Negreira y a la polémica que persigue desde hace meses a la entidad azulgrana pretendía reavivar un fuego que, para muchos, ya no tiene más recorrido judicial ni deportivo.

La hemeroteca de Matamoros

La reacción de los aficionados blaugranas no se hizo esperar. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron con respuestas criticando la doble vara de medir de Kiko Matamoros, recordándole sus múltiples controversias públicas, sus cambios de opinión en platós y hasta sus líos judiciales.

No es la primera vez que el colaborador de televisión intenta ganar notoriedad a costa de las polémicas del Barça, pero en esta ocasión, la mayoría de los comentarios han optado por el humor y la ironía, desmontando su acusación con datos y recordando que, a día de hoy, el club azulgrana sigue compitiendo al máximo nivel y sin sanción deportiva. Matamoros también ha tenido enfrentamientos con Gerard Piqué.

| XCatalunya, @kikomatamoros, Gerard Pique, Canva de Sparklestroke Global

El Barça, ajeno a los ataques y centrado en la celebración

Lejos de caer en la provocación, el FC Barcelona ha preferido mantener su perfil institucional alto, evitando responder a ataques que consideran fuera de lugar y más propios de la prensa rosa que del análisis deportivo serio.

Tras una temporada en la que se ha vuelto a conquistar el triplete nacional y la comunión entre afición, plantilla y cuerpo técnico es total, el club prefiere centrarse en las celebraciones y en proyectar una imagen de unidad, dejando los rumores y las especulaciones a quienes viven del ruido mediático.

Mientras tanto, figuras como Kiko Matamoros siguen intentando buscar protagonismo en redes, muchas veces recurriendo a un discurso manido y poco original. No es la primera vez que el colaborador se sitúa en el centro de la polémica, ya sea por sus declaraciones explosivas sobre otros personajes televisivos o por sus enfrentamientos abiertos en plató. Su tweet contra el Barça es solo un capítulo más de una carrera construida a base de titulares estridentes y polémicas recurrentes.