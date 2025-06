El truc d’una nutricionista per a fer una truita de patates més saludable

per Joan Grimal

La truita de patates és un dels plats més icònics i estimats de la gastronomia espanyola. Durant segles ha format part dels menús de cases, bars i restaurants a tot el país. Ja sigui com a tapa, en entrepà o com a plat únic, la seva popularitat no ha decaigut, tot i la creença que es tracta d’un aliment calòric que convé evitar en dietes de control de pes.

Magda Carlas desmunta mites sobre la truita de patates

La doctora Magda Carlas, metgessa i nutricionista, ha explicat a RAC1 que la truita de patates no s’ha de veure com un enemic de la salut. Segons detalla, “conté proteïnes d’alta qualitat, hidrats de carboni, fibra i vitamines”. A més, indica que cent grams de truita poden aportar entre 250 i 300 quilocalories.

Carlas subratlla el valor de la patata com a base d’aquest plat. “La patata fregida supera les 300 quilocalories per cada cent grams, però si es consumeix bullida o al vapor amb prou feines arriba a les 80”, assenyala. A més, en consumir-se freda, la patata té un efecte metabòlic diferent, més favorable per a l’organisme.

| Vasiliybudarinphotos

La recepta lleugera: el truc de la patata rostida

Per preparar una truita més saludable, la doctora recomana un senzill canvi: utilitzar patates rostides amb pell en lloc de fregides. Així es conserva el gust del tubercle, però es redueix dràsticament la quantitat de greix. El resultat és un plat molt més lleuger i fàcil de digerir, ideal per a qui vol cuidar la seva alimentació sense renunciar al gust tradicional de la truita.

La recepta que proposa Carlas és senzilla i a l’abast de tothom. Per a cada comensal, suggereix fer servir dos ous i una patata mitjana. Si es vol afegir ceba, l’ideal és utilitzar-ne una per a tota la truita. L’oli s’ha d’utilitzar en la menor quantitat possible, només per quallar la barreja a la paella.

| Antena 3, Vasiliybudarinphotos, XCatalunya

Un plat apte per a gairebé tothom

La doctora recalca que, amb aquestes petites modificacions, la truita de patates es converteix en un aliment apte per a la majoria de les persones. La versió “light” és una alternativa perfecta per a qui necessita vigilar la ingesta de greixos o simplement vol una opció més lleugera a la seva dieta. I el millor: el resultat és igual de saborós.

Carlas insisteix que l’objectiu no és eliminar la truita de les nostres taules. La clau és adaptar certs aspectes de la seva preparació per fer-la més saludable. Canviar el tipus de cocció de la patata, controlar l’ús de l’oli i moderar l’ús de sal són gestos que marquen la diferència i permeten gaudir del plat amb més freqüència.

Un exemple de cuina sana i saborosa

La truita de patates “light” que proposa la doctora demostra que és possible gaudir de la cuina de sempre d’una manera més saludable. No cal renunciar al plaer d’una bona truita: n’hi ha prou amb petits canvis en la manera de cuinar-la. D’aquesta manera, la truita continuarà sent aquest plat indispensable a la nostra gastronomia, però adaptat als temps i a les necessitats actuals.