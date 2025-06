La recepta de pinya de Nandu Jubany que tothom vol tastar

per Duna Costa

En plena temporada de calor, una senzilla pinya rostida ha revolucionat les xarxes gràcies al prestigiós xef Nandu Jubany. I no és per menys: el que semblava un clàssic de les postres guanya sofisticació amb una escuma de iogurt i coco

Per què ha cridat tant l'atenció

Fa uns dies, Jubany va compartir des del seu compte oficial una gravació a Instagram en què revela com convertir una pinya comuna en unes postres captivadores. La vídeo-recepta mostra un procés acurat, amb l'elaboració d'una pinya rostida aromatitzada, macerada en mel de canya, canyella i anís estrellat, i un muntatge final coronat amb escuma de iogurt de coco. La novetat arriba amb aquest element esponjós que aporta lleugeresa al conjunt.

La repercussió a xarxes va ser immediata. Des de Facebook el vídeo va ser compartit amb entusiasme: “prepareu-ho a casa que us encantarà”, i a TikTok es van multiplicar els clips inspirats en les postres. L'èxit rau en la combinació de producte natural amb tècniques senzilles, però eficaces, accessibles per a qui vulgui experimentar a casa seva.

Context oficial del xef

Tot i que Jubany no va fer una entrevista formal, el clip va acompanyat d'un missatge que convida a reproduir la recepta a casa. No és casual: el xef vol apropar l'experiència gurmet als amateurs, destacant ingredients fàcils d'aconseguir i un procediment sense complicacions. La seva trajectòria com a cuiner proper reforça aquesta idea.

Aquestes postres no són una ocurrència aïllada. Jubany ja va explorar combinacions similars fa anys amb versions de pinya colada, pinya rostida amb gelat de coco i iogurt, i versions pintoresques a televisió. Ara recupera aquesta línia i la transforma per a la comunitat digital.

Un gir fresc a les postres d'estiu

Aquest dolç no només es gaudeix pel gust. Hi ha una dimensió visual que captiva: el color daurat de la pinya caramel·litzada contrasta amb el blanc eteri de l'escuma. Visualment atrapa. A més, la barreja de mel, espècies i iogurt de coco connecta amb sabors d'estiu però amb un aire refinat.

| Canva de Sparklestroke Global, Instagram de Nandu Jubany, adventtr de Getty Images Signature

Des del punt de vista nutricional, la proposta és lleugera: fruita rostida, iogurt i un toc de coco. Les crítiques a xarxes ho destaquen: “ideal per a una nit d'estiu sense complicacions”. I la seva versatilitat permet variacions: substituir iogurt de coco per iogurt grec o afegir-hi un raig de rom fan d'aquesta recepta un llenç en blanc per explorar.

Les postres que triomfen

L'auge de les receptes fàcils i visualment atractives, impulsat per TikTok i Instagram, ha obert una nova via per a l'alta cuina. El que abans era exclusiu, ara es democratitza. Jubany ho entén: pinyes fragants, tècniques senzilles, imaginació amb pocs ingredients… tot alineat amb una filosofia de cuina accessible però amb qualitat.

A més, aquest format capta l'atenció de mitjans especialitzats. Fins i tot RTVE va destacar una versió d'aquesta pinya a l'estrena de “MasterChef Junior 11”, cosa que subratlla la seva rellevància mediàtica més enllà de les xarxes socials.