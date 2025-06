El retorn d'Úrsula Corberó: Missatge que entusiasma els catalans

per Pol Nadal

Sabem que Úrsula Corberó ha deixat una empremta inesborrable a la pantalla, però el seu darrer gest va ressonar amb especial força entre el públic català. Fa pocs dies, durant la gala organitzada per una gran plataforma de streaming a Barcelona, l'actriu va deixar anar una frase que va tornar la mirada a les seves arrels lingüístiques:

“És possible que tingueu l'Úrsula Corberó parlant en català i crec que seria millor actriu en català”. En aquell moment, va pronunciar quelcom més que una simple declaració: va sembrar l'esperança d'un retorn a la llengua de la seva terra natal.

Què ha passat?

L'entrevista va tenir lloc en el context d'un esdeveniment amb periodistes, entre ells Juliana Canet. Va ser en aquell intercanvi informal on la protagonista de “La casa de papel” va deixar entreveure el seu desig de treballar en català, deixant clar que no es tractava d'una promesa, sinó d'una inclinació sincera cap a “ser millor actriu” en la seva llengua materna.

| ACN

Reaccions a les seves paraules

Corberó va matisar les seves paraules amb prudència: no va anunciar cap projecte en curs, només va transmetre la seva voluntat. Recentment, al podcast “La pija y la quinqui”, va narrar com, quan compta mentalment, troba que la seva ment treballa en català i va reconèixer la influència de campanyes com la mítica “Queta”, emblema de l'impuls a l'ús del català durant la seva infància.

El comentari “C de casa” en referir-se al seu DNI en entrevistes fora de Catalunya, especialment a Madrid, va despertar interès: “Podria dir C de Catalunya, però a Madrid millor no dir-ho”, va relatar entre rialles. Aquella sinceritat íntima va ser viral a TikTok i Twitter, capturant l'afecte i la complicitat dels seguidors locals.

Úrsula Corberó, una gran actriu que no para de créixer

Nascuda a Sant Pere de Vilamajor l'11 d'agost de 1989, Úrsula va començar la seva carrera a TV3 i es va formar en escoles d'interpretació i dansa, abans de fer el salt a la fama amb "Física o química". El seu paper a "La casa de papel" la va impulsar a l'estrellat internacional, al qual va seguir la seva participació en produccions de cinema i sèries com “Snake Eyes”, “Lift”, “Chacal” i la premiada “El cuerpo en llamas”.

| ACN

La seva profunda connexió amb el català no és cap novetat. En mitjans especialitzats ha explicat que pensa en aquesta llengua per a tasques bàsiques com mirar sempre l'hora o memoritzar xifres, reforçant la seva identitat cultural amb cada paraula.

Més papers en català?

Úrsula no ha confirmat cap projecte concret, però la seva declaració ha estat clara i càlida, amb la sinceritat de qui parla des del cor. Aquest petit gest ha obert una finestra d'esperança que pot traduir-se en un futur paper en català. Ara només queda esperar: serà aquest l'inici d'una nova etapa artística per a ella en la seva llengua materna? O es quedarà en un afecte expressat, però sense traducció real? Sigui com sigui, els catalans estan pendents i amb il·lusió renovada.