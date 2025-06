'Com si fos ahir' del 12 de juny: El Bolaños menteix als Mossos, l'Adela en perill

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dijous 12 de juny arriba amb confessions necessàries, nous enganys i petits moments d’optimisme enmig de les dificultats quotidianes dels protagonistes.

El Toni Petit, encara molt marcat pel trauma de l’agressió, té un malson recurrent en què s’enfronta de nou al seu agressor. Aquesta experiència el trasbalsa profundament, però, paradoxalment, li dona l’empenta per obrir-se finalment al seu pare.

En una conversa carregada d’emoció, Toni Petit es mostra vulnerable i explica al Toni com se sent realment, parlant de les seves pors, la seva ràbia i la necessitat de sentir-se comprès. Però tot va a pitjor quan a l’autescola un client s’encara amb el Toni pare de forma violenta. El Toni Petit s’espanta ja que l’escena violenta li recorda a l’agressió que va patir.

La jugada del Bolaños li comença a sortir bé

Mentrestant, a l’institut, la tensió arriba a cotes màximes quan el Bolaños, atrapat per la investigació policial, opta per la via ‘Bolaños’: menteix descaradament en la seva declaració davant dels Mossos d’Esquadra i intenta incriminar l’Adela, convertint-la en la principal sospitosa.

Aquesta maniobra, a més de demostrar el seu caràcter manipulador i sense escrúpols, posa l’Adela en una situació molt delicada davant dels companys. La situació per a l’Adela ja és prou complicada i fins i tot el Ximo, li gira l’esquena.

Bones notícies per a la Isabel

D’altra banda, la Isabel rep una bona notícia que li dona una mica d’aire després de tot el que ha patit: ha trobat feina, i tot gràcies a una recomanació de la Marta. Per celebrar aquest pas endavant, la Marta la convida a dinar juntament amb el Salva i el Joel, buscant així recuperar la normalitat i refermar els vincles familiars. Passarà alguna cosa que deixarà la Marta al descobert per les seves trobades amb l’Esteve?

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 12 de juny de 2025?

El penúltim episodi de ‘Com si fos ahir’ d’aquesta setmana començarà a les quatre i sis minuts de la tarda. Tindrà una durada de trenta-vuit minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.