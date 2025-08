Leonor de Borbó pren decisió dràstica després del paperot de la recepció de Marivent

per Xavi Martín

La tradicional recepció al Palau de Marivent sempre ha estat un dels moments més esperats de l'estiu mallorquí. Tanmateix, l'edició d'enguany tenia un regust diferent, gairebé històric. Per primera vegada, la princesa Leonor i la infanta Sofia no eren meres espectadores, sinó protagonistes actives de l'acte, posant oficialment al costat dels seus pares, els reis Felip i Letícia.

Les càmeres van captar somriures perfectament assajats i gestos de complicitat, però rere el teló de fons del protocol, s'amaga una realitat familiar que amenaça de fer saltar pels aires els fonaments de la Corona.

El que semblava una postal estiuenca perfecta és, en realitat, el reflex d'un ambient insostenible. Un "paperot", com ho defineixen fonts properes, que l'hereva al tron ja no està disposada a tolerar.

| Casa Real

El malestar que els somriures ja no poden dissimular

La crisi en el matrimoni de Felip VI i Letícia no és cap novetat. Durant més d'una dècada, periodistes especialitzats en la Casa Reial, com Pilar Eyre o Jaime Peñafiel, han sostingut que la parella reial fa vides separades. Segons les seves cròniques, el matrimoni s'hauria trencat el 2012, mantenint-se unit de cara a la galeria únicament per sentit d'Estat i per protegir la infància de les seves filles. Un sacrifici que, amb el temps, ha anat pesant cada cop més.

El punt d'inflexió va arribar quan les infantes es van fer grans. Amb la marxa de Leonor a l'acadèmia militar i els estudis de Sofia a l'estranger, la necessitat de mantenir les aparences dins els murs de la Zarzuela es va esvair. La tensió, abans continguda, ara és palpable, i ha transformat la llar familiar en un camp de mines emocional del qual les seves filles són testimonis directes cada cop que tornen a casa.

També s'ha sabut que, igual que a la Zarzuela, els reis fan vides separades a Marivent. Una cosa que ja passava - tot i que durant molts anys es va ocultar - amb Joan Carles I i la reina Sofia.

| Casa Real, XCatalunya

L'hereva diu 'prou': un estiu planificat al mil·límetre

Segons informa En Blau, Leonor de Borbó, amb una seguretat i un aplom cada cop més notables, ha pres les regnes de la seva pròpia agenda i ha enviat un missatge contundent: complirà amb les seves obligacions, però no participarà en la farsa. Després de posar per a la foto oficial a Marivent, la princesa d'Astúries ha decidit limitar la seva estada a Mallorca al temps estrictament necessari. S'han acabat els llargs estius familiars que només servien per alimentar una ficció.

El seu calendari està dissenyat per evitar la incomoditat. Fonts del seu entorn asseguren que la princesa organitza els seus plans per passar temps amb el seu pare o amb la seva mare per separat, però mai amb tots dos alhora.

La imatge dels tres gaudint d'una jornada d'oci conjunta s'ha convertit en una utopia. Leonor no està disposada a continuar fingint una harmonia que, senzillament, ja no existeix.

| Lecturas, XCatalunya, UPDIDO

La infanta Sofia, en la mateixa sintonia: buscar un futur lluny de la Zarzuela

Aquesta postura no és exclusiva de l'hereva. La infanta Sofia, que va assolir la majoria d'edat el passat abril, comparteix el pensament de la seva germana. El seu objectiu és clar: forjar-se un futur acadèmic i personal lluny d'Espanya, buscant la llibertat i l'anonimat que a Madrid li són negats. Més enllà de l'excel·lència educativa, el seu desig és posar distància i escapar del "conflicte permanent" que, segons es comenta, defineix la convivència al palau.

Totes dues germanes, unides per la mateixa circumstància, han trobat en la distància la seva única via d'escapament. La imatge pública de la Família Reial es manté per pura inèrcia institucional, però la realitat familiar és la d'un nucli trencat.