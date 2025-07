Toni Soler fa el joc al bartorosellisme després del gir de Nico Williams amb el Barça

per Joan Grimal

La renovació de Nico Williams amb l'Athletic Club ha encès totes les alarmes a l'entorn del FC Barcelona. Durant setmanes es donava per fet que el jove extrem aterraria a Can Barça per formar una dupla de somni amb el seu amic Lamine Yamal.

Però, de manera inesperada, el jugador ha renovat fins al 2035 amb l'equip bilbaí, deixant el club català i la seva afició en una posició incòmoda. Davant d'aquesta situació, dues veus influents en el panorama mediàtic català han decidit parlar clar: Toni Soler i Marçal Lorente.

Toni Soler reparteix per a tothom

Toni Soler, conegut comunicador, humorista i productor, no ha dubtat a carregar amb duresa contra tots els implicats en el desenllaç del cas Nico. A través del seu compte de X (abans Twitter), va escriure un missatge que s'ha viralitzat en qüestió d'hores:

“Terrible dany reputacional per al Barça, que apareix com un club poc fiable. Patètic sentimentalisme de l'Athletic (‘el cor’), Nico (regatejant a dues bandes) i els aficionats, que passen de les amenaces a l'adoració. Futbol! Quina farsa!

PD: A mi ja m'anava bé que no vingués.”

| @toni.soler.g

Un missatge directe, sense adorns, que posa el focus en diversos actors. En primer lloc, assenyala el Barça per la seva incapacitat per tancar operacions, especialment en un moment en què la credibilitat institucional està en dubte. Després, atia l'Athletic pel seu discurs emocional, quan l'únic que ha fet és pagar més al jugador.

Marçal Lorente segueix el mateix camí

El periodista esportiu Marçal Lorente, habitual defensor del Barça en mitjans com Sport o RAC1, ha secundat el discurs de Toni Soler amb un missatge molt similar. Tot i que no ha escrit res oficial als seus canals, fonts properes a l'entorn del programa on col·labora asseguren que ha qualificat l'operació com “una humiliació gratuïta al Barça” i ha qüestionat el paper de l'agent de Nico:

“Tot això ha estat mal gestionat. Nico i el seu entorn sabien perfectament que el Barça no podia assumir el fitxatge abans del juliol, i tot i així, han fet veure que esperaven una trucada. Si mai van tenir intenció de venir, que ho haguessin dit clar.”

| ACN

Lorente també ha qüestionat el valor esportiu de la decisió: “De veritat algú creu que guanyarà més títols a Bilbao que a Barcelona? Aquest no és un moviment esportiu, és econòmic. Punt.”

A la tempesta de reaccions s'hi ha sumat, de manera inesperada, Dani Olmo. El jugador del Leipzig va publicar a Instagram una foto amb l'escut del Barça sobre el seu pit i el missatge: “Jo sí que hi vaig confiar.” Un gest interpretat com una resposta directa a Nico Williams, ja que tots dos van viure situacions contractuals similars.

Una ferida oberta a l'entorn culer

El cas de Nico Williams ha obert una esquerda a l'entorn barcelonista. Molts periodistes afins, com Gerard Romero o Jota Jordi, donaven per tancat el fitxatge. Ara, després de la renovació del jugador, se senten traïts per les filtracions i han estat objecte de burla a les xarxes socials.

La sensació general és de decepció, impotència i cansament. Mentrestant, a Bilbao celebren la continuïtat de la seva estrella. Però a Barcelona, el nom de Nico Williams ha quedat marcat per una història de promeses trencades, silencis ambigus… i una renovació que ha fet més mal del que s'esperava.