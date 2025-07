José Álvarez torna a deixar en evidència Nico Williams: 'El Barça n'ha estat assabentat...'

per Joan Grimal

El culebrot de l'estiu ha arribat al seu final, i no de la manera que esperaven els aficionats del FC Barcelona. Nico Williams, un dels grans objectius del club blaugrana per reforçar l'atac, ha renovat oficialment amb l'Athletic Club de Bilbao fins al 2035. El seu nou contracte inclou una millora substancial de salari i un augment significatiu de la seva clàusula de rescissió.

El que semblava una operació avançada, fins i tot amb el vistiplau de totes dues parts, ha acabat en una decepció sonada per a Joan Laporta i la seva directiva. El Barça estava disposat a fer un esforç econòmic important, però les condicions van canviar a l'últim moment.

La negociació semblava tancada

Durant setmanes, el nom de Nico Williams ha estat en boca de tothom. Des de l'entorn del jugador es transmetia una voluntat clara de jugar al Barça. Fins i tot va acceptar que el club no pogués oferir-li garanties per escrit sobre la seva inscripció immediata a causa de les limitacions del fair play financer.

| Canva

Tothom apuntava a una operació tancada: el Barça es preparava per pagar la clàusula de rescissió i el jugador, entusiasmat amb la idea de compartir vestidor amb Lamine Yamal i altres joves talents, semblava donar el sí.

El paper del representant, clau en el desenllaç

Tanmateix, en els darrers dies, la situació s'ha complicat de manera inesperada. Félix Tainta, representant de Nico Williams, va demanar incloure al contracte una clàusula que li permetés quedar lliure en cas que el Barça no pogués inscriure'l. Aquesta condició, totalment aliena al que s'havia acordat, va enfadar profundament la cúpula blaugrana.

| Canva

José Álvarez, periodista de 'El Chiringuito', va confirmar la ruptura: "El Barça no mourà ni un dit més per Nico Williams". Va afegir que Laporta es va sentir traït després d'haver donat llum verda a l'operació, tot i que inicialment no era un dels fitxatges prioritaris del president.

L'Athletic Club guanya la batalla

Però el canvi de rumb ha estat total. En lloc de vestir de blaugrana, Nico Williams ha decidit seguir a Bilbao, on ha estat rebut com un heroi. La seva renovació fins al 2035 s'ha presentat com un triomf institucional de l'Athletic Club, que aconsegueix retenir una de les seves màximes figures en el millor moment de la seva carrera.

El club basc ha apostat fort: salari a l'alçada dels millors de la plantilla i una clàusula de rescissió que supera amb escreix els 60 milions d'euros. Per a l'afició de l'Athletic, la continuïtat de Nico és un motiu d'orgull.

El Barça es queda sense el seu extrem desitjat

Per al FC Barcelona, la decisió suposa un cop dur. Hansi Flick comptava amb Nico Williams com un reforç clau per al seu esquema ofensiu, aportant velocitat, desequilibri i gol des de la banda esquerra. El seu perfil encaixava perfectament en el nou projecte esportiu.

Ara, el tècnic alemany i Deco hauran de buscar alternatives al mercat, sabent que les opcions de qualitat no abunden i que el temps apressa. El marge de maniobra es redueix amb cada setmana que passa.

Sensació d'haver estat utilitzats

La sensació al Camp Nou és d'haver estat utilitzats. Molts comparen el que ha passat amb Nico Williams amb el que va succeir en el seu dia amb Kylian Mbappé i el Real Madrid. El jugador va flirtejar amb el Barça, va generar il·lusió a l'afició, i va acabar utilitzant aquest interès per aconseguir una renovació en condicions immillorables.

Mentre a Bilbao celebren la seva continuïtat com un símbol de fidelitat al projecte de l'Athletic, a Barcelona ja miren cap a altres noms. El mercat segueix obert, però el cop anímic és evident: un dels jugadors més desitjats de LaLiga no aterrarà al Camp Nou.