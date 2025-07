'Com si fos ahir' del 7 de juliol: La Marta ensorrada quan rep la notícia

El capítol de Com si fos ahir del dilluns 7 de juliol arriba carregat de tensions emocionals, traïcions i la necessitat de buscar nous suports quan tot sembla trontollar.

La situació legal de la Marta (Sílvia Bel) s’enreda encara més. Les estratègies dels advocats, sovint contradictòries o poc empàtiques, fan que la Marta comenci a perdre confiança en el procés i a sentir-se sola i desprotegida. La sensació que tothom la qüestiona i que ningú entén la seva posició la fa esclatar emocionalment, i acaba acusant en Salva d’haver-la abandonat just quan més el necessita.

Aquesta crisi suposa un cop molt dur per a la relació de parella – ja molt tocada de per sí - i per a l’estabilitat familiar, ja que la Marta, superada per la pressió, corre el risc d’aïllar-se i de tancar-se en si mateixa quan més suport li caldria. A més la Iaia està fora de control. Amb el Toni Petit de baixa indefinida, la Mari Carmen demana vacances. La Marta li diu que les faci més endavant però la dona s’hi nega. Qui també rep un cop dur és el Salva. El Joel li retreu que no el tractés com un adult ja que no li va explicar que el seu pare havia sortit de presó.

La Cristina, ensorrada

Mentrestant, la Cristina intenta fer veure que res li afecta, però la veritat és que està destrossada pel que li ha fet l’Eugeni. Tot el que havia construït i esperat d’ell s’ha esfumat, i ara se sent feble, traïda i sense rumb. El Quique, que no sap res, fa una broma i la Cristina no s’ho agafa bé. Però no tot són males notícies. La Cristina es veu sorpresa quan una persona molt estimada apareix en el moment més baix per consolar-la i fer-li veure que encara hi ha llum al final del túnel.

L'Ivan parla amb l'Hèctor

D’altra banda, l’Ivan es troba immers en un procés de sinceritat personal. Després d’haver afrontat recentment converses difícils amb la Noe – en una nova la Noe li etzibarà a l’Ivan que té por als canvis - i d’haver decidit que ja no pot seguir amagat, sent que ha arribat el moment de dir veritats importants a l’Hèctor, qui també té temes pendents per resoldre.

Aquesta conversa, que pot ser dura però alliberadora, posarà a prova la confiança entre ells dos. Li dirà que va jugar brut perquè no fes el curs de programador?

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 7 de juliol de 2025?

El primer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i quatre minuts. Tindrà una durada de trenta-nou minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.