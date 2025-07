Els tomàquets preferits de Carme Ruscalleda: 'Amb gust de...'

per Duna Costa

Des de Sant Pol de Mar fins a l'hort de Collserola, Carme Ruscalleda sorprèn l'univers gastronòmic. En la seva recent publicació d'Instagram, ha presentat una varietat de tomàquet local anomenada “tomàquet Mandó de Collserola”, descrivint-la com “de gust de tomàquet”, i ressaltant-ne el color intens, la polpa delicada i el pes abundant en exemplars d'entre 400 i 700 g.

Més enllà del disseny gràfic que acompanya el ‘post’, es revela l'aposta tradicional i sostenible. Aquest tomàquet es cultiva en règim biodinàmic als horts de Collserola, conservant tècniques agrícoles centenàries que garanteixen aroma i sabor únics.

L'agenda verda amb segell de qualitat

La notícia ha generat reacció immediata a Instagram, entre aplaudiments i curiositat. Ruscalleda, xef amb set estrelles Michelin, sembla haver girat els ulls cap als productes de proximitat amb gran determinació. El perfil @collserolapages, que gestiona la producció d'aquests tomàquets, va etiquetar directament la xef al post, un senyal d'estreta col·laboració.

A més, Carme va convidar altres xefs, com Toni Balam, el seu marit i coprotagonista en molts projectes, a tastar i conèixer el tomàquet en persona. La publicació inclou detalls sensorials sobre aquest producte. Promet que el tomàquet té la polpa ferma, pocs grans i sabor intens, encara que lleugerament dolç. El text que acompanya el post incita a la degustació en aquells espais on ella cuina o col·labora, com tantes altres vegades ho han fet abans.

Una arrel que connecta amb la seva filosofia culinària

Cal recordar que Carme Ruscalleda va créixer en una família d'agricultors, i sempre ha defensat la cuina “de quilòmetre zero”. Des de Sant Pau, el seu primer restaurant amb tres estrelles Michelin, fins al seu punt a Tòquio i ‘Moments’ a Barcelona, la seva feina sempre ha honorat els productes locals.

Aquest tomàquet Mandó s'alinea amb la seva idea de rescatar varietats tradicionals, aportant identitat i autenticitat. Aquest gest no és nou. En altres ocasions, Ruscalleda ha promogut ingredients catalans minoritaris, des de verdures ancestrals fins a cereals autòctons. A més, últimament s'ha interessat per productes de gran mida, com va ser el cas del formatge Provolone que serveix al restaurant Moments juntament amb el seu fill.

Reaccions del sector i repercussió culinària

Alguns petits agricultors de Collserola celebren la iniciativa com una oportunitat de visibilitzar la seva feina, apuntant que aquest tomàquet té mèrits per ser “denominació d'origen local”. En plataformes com X i Instagram, l'etiqueta #tomàquetMandó acumula ja desenes de publicacions d'aficionats i cuiners, mostrant-ne usos en amanides, sopes i conserves.

El prestigiós programa gastronòmic de Moments Restaurant Barcelona, impulsat pel seu fill Raül Balam i la família Ruscalleda, ha pujat històries a Instagram on es mostra el tomàquet en preparació per a futurs plats de temporada. Si bé encara no han compartit una recepta específica, s'especula que l'integraran al seu menú d'estiu.

Un llegat sensorial que transcendeix modes

Ruscalleda no persegueix tendències; busca arrels. Primer, va recuperar l'essència marinera del Maresme. Ara, reivindica aquest tomàquet Mandó que creix en finca petita, amb cultius respectuosos. És un missatge clar en què apunta que l'alta cuina també pot ser propera, autèntica i sostenible.

Amb més de cinquanta anys dedicada a la cuina, aquesta acció reforça el seu vincle amb el territori. Un gest que pot inspirar altres grans xefs a mirar cap al que és local i humil.