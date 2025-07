El truc de cuina de Marc Ribas per menjar un dels millors productes del mar

Des de TV3 i “Cuines”, Marc Ribas ha sorprès els seus seguidors amb un vídeo a Instagram en què revela un truc per obrir i netejar garoines sense embrutar-te les mans ni perdre ni una sola gota d’aquest gust intens. Al clip s’observa com sosté la garoina i, amb delicadesa, en retira les pues per accedir a l’interior, preservant el que ell anomena "corall", que és, en realitat, la part interior comestible.

La neteja i tècnica precisa de Ribas

Al vídeo, Ribas fa servir utensilis senzills per obrir amb precisió la closca de la garoina. El mètode sembla girar entorn d’una obertura controlada, sense trencar el recipient, i després una neteja suau amb aigua, eliminant restes sense perdre la textura cremosa de l’interior. Aquest gest, aparentment petit, demostra respecte pel producte i consciència culinària. No es tracta només de cocció, sinó de tractament de l’ingredient. Això recorda la seva aposta pels productes de temporada i qualitat, com ja s’ha vist en la seva feina amb guisats i fons tradicionals.

A Instagram, la publicació ha rebut centenars de “m’agrada” i comentaris elogiant la senzillesa del truc. Una seguidora assenyalava que ella “no s’embruta mai durant centenars d’obertures”, cosa que delata que molts s’enfronten al mateix problema. Els professionals culinaris també han comentat, ressaltant l’elegància d’obrir sense perdre ni un bri de gust.

| 3Cat

Garoina, el luxós producte marí

La garoina és una menja molt apreciada, especialment a la costa catalana. El seu gust, intens i salat, ha estat protagonista en temporada, tant en bars de tapes com en alta cuina. Ribas, que manté un perfil proper al gran públic, l’eleva mostrant com tractar-la pas a pas, sense tecnicismes innecessaris, però sense renunciar a tècnica ni gust. Així respon a una demanda de coneixement pràctic i transmissió cultural.

Així i tot, no ofereix encara detalls sobre el procediment exacte de cara a un plat concret. I aquest és precisament el ganxo. Tant aficionats a la cuina com el públic general esperen aquest extra que els guiï pas a pas per servir aquesta delicatessen emplatada.

Credibilitat del xef i la seva història recent

Marc Ribas no és novell en això. Els seus programes a TV3, com “Cuines” i “Joc de cartes”, fa anys que acosten la cuina catalana a les llars. El març de 2025 ja defensava l’ús de productes de qualitat al seu restaurant El Ciri, insistint en gustos marcats i guisats tradicionals, sense oblidar la senzillesa en l’elaboració. Ara, comparteix una tècnica minimalista, però poderosa, alineada amb el seu estil: cuina clara, de producte, sense fanfàrries. Per què aquest truc marca la diferència?

Evita desperfectes: Moltes tècniques casolanes trenquen la closca o malmeten el corall.

Respecta el gust: En netejar suaument, no es dilueix ni s’altera el gust de mar.

És accessible: Només cal un bon ganivet i mans curoses; res de professional.

El mètode gairebé artesanal connecta amb les tendències actuals, que valoren receptes senzilles però ben executades, amb ingredients locals i de qualitat.

Què esperar del tutorial complet

Tot i que Ribas ofereix un simple avançament en vídeo, s’anticipa un tutorial més complet. En aquest, cal esperar, podria parlar de com extreure el corall sense trencar la peça, com rentar-lo sense perdre textura, ideal per prendre’l directament o incorporar-lo en receptes com carpaccios, pastes o tapes. S’espera que inclogui també consells per distingir bona garoina, conservar-la en fresc i evitar gustos amargs, vinculant producte, tècnica i presentació.