L'espectacular formatge de Carme Ruscalleda al seu restaurant Moments: Quant pesa

Des que la xef Carme Ruscalleda va deixar Sant Pau, ha continuat brillant al firmament gastronòmic al costat del seu fill Raül Balam. Recentment, un sorprenent post d’Instagram —pujat per la mateixa xef— ha desfermat expectació.

A la famosa “taula de formatges” del restaurant Moments, situat al Mandarín Oriental de Barcelona, hi apareix un gegantí provolone de 4 anys, preparat per a la gran rematada final del servei. La publicació, acompanyada del hashtag #perrematar, va desfermar autèntica fascinació. Però, què hi ha darrere d’aquest inusual homenatge al formatge?

Un homenatge al producte local amb segell familiar

Conscient de la creixent demanda d’experiències úniques en alta cuina, Moments —conduït gastronòmicament per Raül Balam i acompanyat per la inestimable contribució de la seva mare— ha reforçat la seva carta de formatges com a part de la seva filosofia de producte de temporada.

El provolone en qüestió és un formatge madurat durant quatre anys i de 30 quilos de pes, un luxe que remet al seu origen i mètode artesà. La seva elecció no respon a caprici, sinó que és una declaració de principis. Ruscalleda i el seu fill aposten per la cuina connectada amb les arrels i l’autenticitat.

Darrere del provolone, una elecció estratègica

Tradicionalment, Moments ofereix formatges com a part de la seva experiència de degustació, seleccionats per la seva qualitat. Sota la batuta de Raül —qui ha heretat l’exigència familiar— la taula de formatges s’ha convertit en un gest didàctic i emocional; un recorregut sensorial per la riquesa local.

Tot i que el restaurant ja comptava amb dues estrelles Michelin —fruit del treball en equip entre mare i fill— aquest provolone de 30 kg marca un moment inèdit en la seva proposta.

Admiració del públic

Darrere la imatge, aficionats i gastrònoms van reaccionar amb sorpresa i admiració. En fòrums especialitzats, alguns el descriuen com “una jugada agosarada” que reconnecta el comensal amb l’essència del producte. No van faltar comentaris sobre l’impacte visual. Un bloc de formatge de gran format transmet majestuositat, compromís amb el producte local i celebració culinària.

A més, a xarxes professionals es va valorar com una estratègia intel·ligent de màrqueting gastronòmic. Una cosa tan fotogènica potencia la visibilitat de Moments, que ja és un referent d’avantguarda catalana.

Herència i llegat gastronòmic

Carme Ruscalleda acumula set estrelles Michelin: tres per Sant Pau a Sant Pol de Mar, dues per Sant Pau a Tòquio i dues més, precisament, per Moments. El seu fill Raül, que va obtenir dues estrelles a Moments el 2013, ha estat l’artífex del dia a dia del restaurant, amb la seva mare com a consellera regular.

En una entrevista a El País, Carme confessava: “Raül no em necessita, però sumem”, referint-se a la complicitat creativa entre tots dos. Aquest provolone és un altre exemple d’aquesta simbiosi. La publicació coincideix amb un moment de redefinició a Moments, que va celebrar recentment els seus 15 anys i ha llançat un menú commemoratiu.

Amb la intenció de “deixar-se anar la melena” —com asseguraven mare i fill— s’anticipa una temporada amb novetats i sorpreses que emocionin tant el públic local com l’internacional. El formatge gegant és només el començament.