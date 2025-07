El casament d'Octavi Pujades amb una actriu de 'Com si fos ahir'

per Duna Costa

La vida d'Octavi Pujades va tenir un nou gir inesperat. Fa un any, l'actor ja anunciava el compromís amb Anna Senan—la jove actriu que va encarnar la Lluna a l'exitosa sèrie ‘Com si fos ahir’—amb una imatge emotiva a la piscina i el missatge “Insensata”. Ningú s'imaginava que, només nou mesos més tard, s'estarien donant el “sí, vull” en un entorn privilegiat, mostrant que l'amor vertader no entén de calendaris.

Cerimònia íntima en plena natura

El 19 de juliol, Pujades i Senan van triar la masia Can Bonastre, al Penedès, per celebrar un casament íntim davant dels seus més propers. L'enllaç, oficiat per un amic proper, va transcórrer sota un salze ploraner al costat d'un petit mirall d'aigua; l'entorn simbolitzava calma, autenticitat i un retorn a l'essencial. La núvia va baixar les escales amb la mascota, la seva gosseta Spezi, als braços, amb la cançó “Agua de Chanel” de fons, mentre Octavi entrava al so de la banda sonora de Star Wars.

Estil i personalitat en cada detall

La parella va cuidar cada matís. Anna lluïa un vestit d'aire sirena amb encaix blanc, cua i escot pronunciat, combinant elegància amb naturalitat. Octavi va apostar per un vestit de lli color cru, reforçant la connexió amb el paisatge. Després de la cerimònia, tots dos van sorprendre canviant de look. Ella es va vestir amb un conjunt de dues peces blanc. Ell, en canvi, es va convertir en soldat imperial, amb espasa làser a la mà, per a la festa temàtica – un gest divertit a la seva complicitat i sentit de l'humor.

| Anna Senan

La discreció va marcar l'esdeveniment, tot i que mitjans com ABC, 20 Minutos, El Español, OK Diario i ¡HOLA! van aconseguir captar detalls clau, quedant refrendats pels convidats. A les xarxes, Elsa Anka emocionava tothom dient: “Us vau enamorar fa 9 anys i ens heu enamorat a tots els que us estimem… Beneïda bogeria la vostra!” El seu missatge revelava la qualitat humana de la parella i la mateixa sensibilitat que ha envoltat tota aquesta unió.

Una història construïda a partir del compromís

La parella fa anys que comparteix projectes artístics, com al teatre, i vida quotidiana. Anna, de trenta-un anys, va trobar en Octavi, de cinquanta-un, algú que té cura d'ella i del seu món. Ara té un company que dona suport al seu pare dependent i als seus dos fills adolescents. En una entrevista amb ABC, ell va confessar que l'amor els va sorprendre, enmig de responsabilitats familiars complicades.

L'anell de compromís té un significat especial. És el mateix amb què el pare d'Octavi va demanar matrimoni a la seva mare, incorporant un potent simbolisme emocional.

| XCatalunya, KVAS-VECTOR, Octavi Pujades

El casament d'Octavi Pujades i Anna Senan reflecteix una parella madura, amb arrels sòlides, proximitat emocional i un toc de bogeria molt seu. Amor inesperat, símbols familiars i una festa amb sessions temàtiques: el pla perfecte per segellar una història rellevant en el curtterminisme mediàtic, però també amb potencial de continuïtat duradora.