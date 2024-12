Mapi León i Ingrid Engen aturen els rumors amb el petó que encanta als seus fans

La màgia de Nadal sol despertar emocions intenses, i en el món del futbol no podia ser d'una altra manera. Durant aquestes dates, els i les aficionades viuen moments entranyables gràcies als seus ídols, que aprofiten els dies de festa per compartir moments únics i fotos plenes de tendresa. Això és exactament el que han fet Mapi León i Ingrid Engen, dues de les jugadores més estimades per l'afició blaugrana, que han publicat a les xarxes socials una seqüència de fotografies que no ha deixat indiferent a ningú.

Les futbolistes del Barça Femení, que venien de signar una contundent victòria contra el Manchester City abans de l'aturada nadalenca, s'havien separat durant alguns dies per celebrar Nadal amb les seves respectives famílies. La mateixa Engen confirmava dies enrere que estava passant aquests moments tan especials envoltada dels seus, fins i tot va compartir una fotografia carregada de tendresa al costat d'un nadó vestit amb la samarreta de la selecció noruega, provocant les fantasies d'alguns seguidors que somiaven que fos el “fill” fictici de la migcampista i la defensa culer.

Ara, tot indica que ambdues han tornat a Barcelona per retrobar-se i, de passada, delectar els seus fans amb un post que exhala amor en cadascuna de les seves set imatges. Passejant pels carrers de la ciutat comtal, Mapi León i Ingrid Engen deixen veure la química i la complicitat que les ha convertit en la parella de moda entre els culés. No obstant això, el més comentat del carrusel ha estat, sens dubte, el moment “ascensor”: tres fotos en què es pot seguir l'evolució del seu petó, passant de la complicitat inicial fins a un instant de passió que ha desfet els seus seguidors.

Aquest simple gest ha atuarat definitivament qualsevol rumor o especulació que circulava sobre la seva relació, ja que ambdues jugadores han preferit, fins al moment, guardar la màxima discreció respecte a la seva vida privada. La decisió de mostrar públicament aquest afecte a les xarxes socials no només encanta els seus fans, sinó que confirma la unió de dues de les futbolistes més destacades de l'equip blaugrana. La seva empatia al camp no és casualitat: el Barça pot presumir d'una defensa sòlida, en què Mapi León és tot un referent, mentre que Engen aporta aquest equilibri necessari al centre del camp.

Els comentaris de la publicació no es van fer esperar, i un dels més destacats va ser el de Carles Puyol, històric capità del FC Barcelona, que va mostrar el seu suport a la parella amb un senzill cor vermell. No és sorprenent que un dels majors emblemes del club reconegui la feina i la compenetració de les jugadores, que tan bons resultats estan donant a nivell col·lectiu. L'afició blaugrana, per la seva banda, celebra la felicitat d'ambdues i se sent inspirada per una història d'amor que també es plasma al terreny de joc.

Lluny dels focus, Mapi i Ingrid continuen gaudint del seu vincle, demostrant que l'amor no entén de fronteres ni d'horaris d'entrenaments. De la mateixa manera que els gols o les victòries, l'afecte de la parella es viu amb la intensitat que exigeix l'esport de primer nivell. De moment, el petó a l'ascensor s'ha convertit en un regal de Nadal per al barcelonisme, que confirma que la seva defensa i la seva migcampista estan més unides que mai, tant dins com fora del camp. Sens dubte, un exemple d'autenticitat, passió i complicitat que fa vibrar tot l'univers culer.