Oficial: La nova nòvia de Vinícius

per Sergi Guillén

La temporada de Vinícius Junior amb el Real Madrid no podria anar millor. El jugador brasiler suma 21 partits, entre LaLiga (14), Champions League (5), Supercopa d'Europa (1) i FIFA Intercontinental Cup (1). Amb un balanç de 14 gols, 10 assistències i un total de 1.729 minuts disputats.

La seva influència al camp es tradueix no només en números, sinó també en el desbordament constant i l'energia que aporta en cada partit. L'extrem no deixa de sorprendre per la seva evolució: cada cop es mostra més madur en l'última passada i resolutiu de cara a la porteria. Sens dubte, aquestes dades de rendiment reforcen la idea que Vini és un dels pilars del club blanc i de la selecció brasilera.

La seva nova parella

Ara bé, no només en l'àmbit esportiu li estan sortint les coses de cara. Als seus èxits al terreny de joc, Vinícius ha sumat una gran notícia per als seus seguidors. Especialment per a aquells que portaven setmanes especulant amb la identitat de la seva nova parella.

I és que, en aquestes festes de Nadal, el davanter ha confirmat de manera gairebé oficial el que ja era un secret a veus. La seva relació amb la ‘influencer’ María Julia Mazalli.

| YouTube

La confirmació va arribar, curiosament, a Dubai, on Vinícius es trobava per assistir als Globe Soccer Awards. El dissabte 28 de desembre, el brasiler va rebre el premi al millor jugador de l'any. Un guardó que reconeix la seva deslumbrant progressió i el seu impacte decisiu en els èxits recents del Real Madrid.

Aprofitant la repercussió de l'esdeveniment, el jugador va decidir publicar a les seves xarxes un carrusel d'imatges del que han estat les seves vacances en família i amics. El detall determinant arriba al final del vídeo que comparteix: una escena molt breu en què apareix amb María Julia, deixant clar que estan gaudint d'aquests dies junts.

Al llarg dels últims mesos, la jove brasilera havia estat vista en diverses ocasions al Santiago Bernabéu. Sempre animant a Vinícius i lluïnt, fins i tot, sabatilles amb el nom del davanter madridista.

Tanmateix, fins ara, la parella havia optat per la discreció, sense posar junts de manera oficial. Als Globe Soccer Awards tampoc es van deixar veure davant dels fotògrafs, però no hi ha dubtes que van estar compartint cada instant d'aquella jornada.

Una famosa influencer a les xarxes

María Julia es troba a prop d'assolir el milió de seguidors al seu Instagram, cosa que la converteix en una influencer amb una presència notable a les xarxes. Les seves fotografies i posats, especialment aquells en què mostra els seus viatges i el seu estil de vida, han cridat l'atenció de nombrosos fans.

Amb aquesta confirmació, Mazalli passa a engrossir la llista de WAGs del Real Madrid que són seguides per aficionats de tot el món. Sens dubte, la seva popularitat no deixarà de créixer, en part gràcies a l'enorme projecció internacional de Vinícius.

Mentrestant, el jugador afronta amb il·lusió el 2025, després de tancar l'any amb distincions individuals i amb un somriure d'orella a orella gràcies a la seva nova relació. Per al madridisme, aquesta notícia serveix de bàlsam nadalenc.

Veure un dels seus referents feliç tant en l'àmbit esportiu com en el personal només pot portar bones vibracions de cara als reptes del club. D'aquesta manera, Vinícius i María Julia Mazalli es consoliden com una de les parelles a seguir en el panorama futbolístic i social. I qui sap si aviat els veurem compartint més moments públics, mostrant la complicitat que ja s'ha endevinat en les seves primeres publicacions conjuntes.