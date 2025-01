El tiktok más esperado de Ramon Pellicer con su familia

Es imposible que un espectador de TV3 no conozca a Ramon Pellicer. Es una cara visible del Telenoticies desde hace décadas y forma parte de la familia de periodistas que ha crecido en la Televisió de Catalunya. Ha crecido y la ha hecho crecer. Su mujer también es periodista y quizás menos conocida por el público general. Estamos hablando de Lali Colomé, que trabaja en Betevé y también ha colaborado en otros medios de comunicación.

Pellicer presenta actualmente los Telenotícies del fin de semana junto a Cristina Riba y Artur Peguera. Entre semana, el Telenotícies Migdia va a cargo de Xavi Coral y el Telenotícies Vespre de Toni Cruanyes. Todos ellos, aún recibiendo críticas merecidas, son excelentes periodistas. Una opinión que no es compartida por una vecina de Sant Pol de Mar que apareció en el Foraster.

La señora conversó con Quim Masferrer y le confesó que no entendía a Ramon Pellicer cuando hablaba. Según ella, el periodista no vocalizaba y, por tanto, no le transmitía el mensaje. El actor le dio la razón y confirmó la acusación. "A mi me entiendes, no? Pues es él quién habla mal".

Familia Pellicer - Colomé

Los más jóvenes también conocen a Martina. Es la hija de Ramon Pellicer y Lali Colomé. Es una influencer con muchos seguidores en redes sociales. Son habituales sus vídeos en Tiktok, como el que han protagonizado toda la familia para desear unas felices fiestas. Daniela y Adrià son sus hermanos, pero tienen un perfil más discreto. Está claro que para muchos jóvenes, la famosa es Martina, no es Ramon. En uno de los mensajes se leyó: "Tía, el de TV3. Lol".

Martina Pellicer tiene su perfil de Tiktok llenos de vídeos en los que aparece bailando con sus amigas. Y, lógicamente, decenas de comentarios elogiando su talento. En este sentido, sus padres han dejado claro que se han esforzado mucho en darle una educación sana en la utilitzación de las redes sociales. "Hemos sido muy pesados".

Figura de Ramon Pellicer

En el ámbito personal, Ramon Pellicer ha tenido relaciones sentimentales con destacadas periodistas. Entre 1987 y 1993, estuvo casado con Julia Otero, reconocida presentadora y comunicadora española. Aunque su matrimonio no perduró, ambos continuaron con exitosas carreras en el mundo de la comunicación.

Posteriormente, Pellicer inició una relación con Lali Colomé, también periodista de TV3. Se conocieron en 1998 durante su trabajo conjunto en el programa "Domini Públic". La pareja contrajo matrimonio en 2005 y tiene tres hijos: Martina, Daniela y Adrià. Lali Colomé ha desarrollado una destacada carrera en medios catalanes, trabajando en TV3, betevé y RAC1. Actualmente, forma parte del equipo de redacción y guion de "Els Matins" de TV3 y ha ejercido como reportera en el programa.

En lo profesional, Pellicer inició su trayectoria en TV3 en 1988, donde rápidamente se convirtió en una de las caras más emblemáticas de los informativos. En septiembre de 1993, dio el salto a Televisión Española (TVE), asumiendo la presentación, edición y codirección del Telediario junto a Elena Sánchez. Dos años más tarde, asumió en solitario la dirección del informativo. Durante su etapa enTVE, también presentó el programa de actualidad "Testigo Directo"

En 1998, regresó a TV3 para conducir el programa "Domini Públic", consolidando su posición en la cadena catalana. Actualmente, es el presentador del "Telenotícies Cap de Setmana", el informativo de fin de semana de TV3, donde sigue siendo una figura destacada del periodismo televisivo en Catalunya