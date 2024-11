Quim Masferrer i una senyora sentencien Ramon Pellicer al Foraster: 'No està...'

El Foraster ha començat nova temporada i ho ha fet a Sant Pol de Mar. Quim Masferrer ha visitat aquesta localitat del Maresme per conèixer més bona gent. L'actor i humorista de Sant Feliu de Buixalleu ha recorregut més de 50.000 quilòmetres cercant noves experiències. I segueix trobant-les. Testimonis bonics i tendres que emocionen els espectadors de TV3.

Les dades d'audiència continuen sent molt bones malgrat el gran nombre de temporades. El format sempre és el mateix. Quim Masferrer sempre arriba a un poble i coneix diferents personatges. Joves, grans... A Sant Pol de Mar va coincidir amb una senyora i van començar a parlar dels personatges de la Televisió de Catalunya.

La veïna de Sant Pol reconeixia que no entén alguns periodistes o col·laboradors quan parlen. No obstant, sí que entenia el foraster. Va posar un exemple d'un professional de la comunicació que no entén. Es tracta de Ramon Pellicer. La senyora no entén un periodista que fa més de 30 anys que fa tele. Masferrer es va unir a les bromes, igual que el perfil de TV3, que ha compartit el moment.

"A vostè l'entenc de tot, sembla estrany", li deia l'àvia a l'entrevistador. TV3 riu de la situació i demana un logopeda per a Ramon Pellicer. Els usuaris de la xarxa social X (antiga Twitter) també s'uneixen a les bromes i carreguen contra el periodista.

| 3Cat

"La senyora té tota la raó. A Pellicer parla un catanyolès infecte". Alguns usuaris asseguren que Pellicer no té un català correcte i donen la raó a la senyora. Altres consideren que ja té edat de jubilar-se i donar pas a les noves generacions. Potser Abraham Orriols podria deixar el carrer i passar-se als platós?

Quim Masferrer, abans del Foraster

Quim Masferrer es va formar en interpretació a diferents escoles d'art dramàtic. És conegut per ser un dels fundadors i líders de la companyia de teatre Teatre de Guerrilla, creada el 1998, amb Fel Faixedas i Carles Xuriguera. Amb aquesta companyia, va desenvolupar espectacles d'humor i sàtira social que ràpidament el van convertir en una figura destacada a l'àmbit teatral català. Les seves obres combinaven humor crític amb missatges reflexius, connectant amb el públic de forma única.

L'actor va començar a guanyar notorietat pel seu estil proper i espontani. Abans del Foraster, va participar en diversos projectes, però va ser aquest programa el que li va atorgar un reconeixement massiu. La seva habilitat per explicar històries i connectar emocionalment amb els espectadors el va convertir en un dels presentadors més estimats de TV3.