Catalanofòbia d'un periodista de Televisió Espanyola en el UD Las Palmas - Espanyol

per Pol Nadal

UD Las Palmas i RCD Espanyol es van trobar en la 18a jornada del campionat de Lliga. El partit es va disputar en terres insulars i van guanyar els locals per 1-0. L'encontre era una ocasió perfecta perquè els visitants sortissin del pou del descens, però no ho van aconseguir. Els canaris, en canvi, aconsegueixen allunyar-se de la zona complicada de la classificació.

El partit es va solucionar amb un impressionant gol de falta directa de Sandro Ramírez, al minut 67. L'ex del FC Barcelona la va executar de manera magistral i el porter no va poder fer res per aturar el xut. El partit va oferir poc més i els catalans no van aconseguir empatar. Ni molt menys capgirar el marcador i endur-se els tres punts.

| UD Las Palmas

Catalanofòbia després del partit

A la roda de premsa, Manolo González, va intentar explicar el que havia passat. En una pregunta realitzada per un periodista local, ell va insistir en el seu discurs i va explicar que potser no ho havia entès, perquè aquesta part l'havia explicat en català.

La resposta del reporter va estar plena de catalanofòbia: "no, gràcies a Déu". Gràcies a Déu que no parlo català. El comentari es va fer viral a les xarxes socials i va quedar clar que encara existeix molt odi en el món del futbol.

Altres casos de discriminació per raó de llengua

Raül Agné, entrenador nascut a Mequinensa (Saragossa), va protagonitzar un dels casos més notoris el 2012, quan dirigia el Girona FC a Segona Divisió. Després d'un partit a Múrcia contra el Real Murcia, Agné va comparèixer en roda de premsa i va començar a respondre preguntes en català. Això va provocar incomoditat entre alguns periodistes locals, que li van demanar que parlés en castellà.

Agné, visiblement molest, es va negar a canviar d'idioma, argumentant que estava en el seu dret d'expressar-se en català. En resposta a les insistències dels periodistes, va abandonar la sala de premsa dient: "doncs no hi ha roda de premsa".

El cas de Gaizka Garitano

El cas de Gaizka Garitano, entrenador basc, encara que menys conegut, és igualment rellevant en aquest context. Garitano, que en la seva trajectòria ha dirigit equips com l'Eibar i l'Athletic Club, també ha estat qüestionat en rodes de premsa per utilitzar la seva llengua materna, l'euskera. En aquest sentit, la seva experiència s'assembla a la de Raül Agné, ja que ambdós han enfrontat crítiques per parlar en una llengua cooficial diferent del castellà.

En una ocasió, mentre dirigia l'Eibar, en un partit contra la UD Almeria Garitano va utilitzar l'euskera per respondre preguntes de la premsa local després d'un partit. Igual que Agné, va rebre comentaris negatius per part d'alguns periodistes, que li van demanar que parlés en castellà. Encara que Garitano no va abandonar la roda de premsa, va deixar clar que era el seu dret expressar-se en euskera, una llengua oficial a Euskadi.