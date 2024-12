Terrible historia de las mujeres de la familia de Ferran Torrent: Lo explica en TV3

Ferran Torrent, reconocido escritor valenciano y una de las voces literarias más relevantes del panorama actual, visitó ayer el programa Col·lapse de TV3. La entrevista, conducida por Ricard Ustrell, estuvo marcada por el tono cercano y humano que caracteriza al espacio televisivo.

Torrent, conocido por sus grandes novelas que retratan la realidad social con ironía y crítica, abrió su corazón al hablar de un drama personal que afecta profundamente a su familia. En la conversación con Ustrell, Ferran Torrent no solo repasó su carrera profesional, sino que también compartió un episodio especialmente doloroso.

La entrevista se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la temporada al relatar el calvario que viven las mujeres de su familia. Según explicó, varias de ellas han sido devastadas por una de las enfermedades más crueles: el Alzheimer.

"El Alzheimer ha arrasado a las mujeres de mi familia"

Durante la entrevista, Ferran Torrent reveló que el Alzheimer ha golpeado con fuerza a su entorno más cercano, afectando a su abuela, madre y hermana. El escritor compartió cómo ha vivido este proceso con resignación y, en ocasiones, incluso acostumbrado al impacto de la enfermedad.

“Las mujeres de mi familia han sido arrasadas por el Alzheimer; creo que es de las peores enfermedades que hay”, confesó con una mezcla de tristeza y serenidad.

Uno de los momentos más desgarradores fue cuando explicó la situación actual de su hermana. Ferran Torrent relató que, a pesar de las pérdidas de memoria, su hermana conserva pequeños rasgos de su personalidad.

“Siempre ha sido muy payasa. Aún se pone a cantar y a bailar”, dijo entre sonrisas y nostalgia. Este comportamiento, aunque alentador, también refleja la paradoja de la enfermedad: la pérdida progresiva de recuerdos y la desconexión del presente.

El escritor relató un episodio particular relacionado con las inundaciones. Su hermana, debido a la confusión generada por el Alzheimer, conservó una vaga impresión de que algo grave había ocurrido, aunque no sabía explicar qué. "Creo que le ha quedado esa sensación de que ha pasado algo, pero no recuerda qué".

Un testimonio lleno de humanidad

A lo largo de la conversación, Ferran Torrent dejó claro que, aunque la enfermedad haya marcado a su familia, él asume un papel activo en el cuidado de su hermana.

Contó cómo cada vez que entra a casa la reconoce, una situación que describe con ternura. "Le digo a la cuidadora, es mi hermana. Ella está orgullosa de mí".

Este testimonio conmovió a la audiencia del programa y mostró la cara más personal y vulnerable del escritor. Ustrell, con su habitual habilidad para crear un ambiente cálido y de confianza, logró que Ferran Torrent compartiera este doloroso episodio con naturalidad y franqueza.

El Alzheimer, una enfermedad que afecta a millones de familias en el mundo, se presentó aquí desde la experiencia directa y sincera. De un hombre que, a pesar del dolor, mantiene su humanidad y sentido del humor. La entrevista sirvió como un recordatorio de la importancia de apoyar a quienes enfrentan esta dura realidad y de visibilizar el impacto emocional que genera en los familiares.