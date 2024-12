Tatxo Benet s'obre davant de Ricard Ustrell: 'Tinc la sensació que he estat un pare...'

Tatxo Benet, una figura clau al món dels mitjans de comunicació, va estar com a convidat al programa Col·lapse de TV3. Sota la conducció de Ricard Ustrell, el programa es caracteritza per la capacitat per crear espais de conversa profunda i reflexiva. En aquesta ocasió, Benet va oferir una banda més personal, allunyant-se del seu habitual perfil professional. Durant l'emissió, Benet va reflexionar sobre el seu paper com a pare, deixant entreveure emocions i penediments.

En una conversa sincera amb Ustrell, Tatxo Benet va admetre que no es considera un bon pare. Va assegurar que la seva intensa vida laboral i els constants viatges ho han mantingut allunyat de casa. “Tinc la sensació que he estat un pare absent”, va confessar. Al vídeo se'l pot veure emocionat en reconèixer que, encara que intenta corregir-lo, li pesa no haver estat més present durant la infància dels seus fills. “No he estat tan bon pare com m'hauria agradat ser”, va afegir amb un to d'autocrítica i de vulnerabilitat.

Una trajectòria professional impressionant

Tatxo Benet és una de les figures més destacades a l'àmbit empresarial i mediàtic a Catalunya. Actualment és president i conseller delegat del Grup Mediapro, una de les productores audiovisuals més influents d'Europa. Des d'aquesta posició, ha liderat importants projectes relacionats amb drets audiovisuals esportius i ha consolidat la presència de Mediapro en mercats internacionals. A més, la seva capacitat per emprendre ho ha portat a diversificar la seva participació en múltiples sectors culturals i mediàtics.

Però la seva carrera no es limita només al món empresarial. Benet també és conegut per la seva implicació en la defensa de la llibertat d'expressió, demostrada a través de l'adquisició i la preservació d'obres d'art censurades. La seva col·lecció d'art censurat ha esdevingut un símbol de resistència cultural. Aquesta passió ho ha portat a destacar també com a mecenes de l'art i defensor de la pluralitat artística.

L'altra cara de Tatxo Benet vista a Col·lapse

Tot i el seu èxit professional, Benet va reconèixer a Col·lapse que aquest nivell de compromís laboral ha tingut un cost personal. La seva reflexió sobre la paternitat va ressonar amb molts espectadors. La seva sinceritat en admetre que intentava corregir els seus errors com a pare va mostrar una faceta humana i propera, molt diferent de la imatge de l'empresari exitós.

Col·lapse, un espai per a l'anàlisi personal i col·lectiva

El programa de Ricard Ustrell ha aconseguit posicionar-se com un espai de referència a la televisió catalana. A cada emissió, aconsegueix reunir personalitats de diferents àmbits per abordar temes d'interès social, polític i cultural. L'entrevista a Tatxo Benet és un exemple de com Col·lapse no només explora els èxits dels seus convidats, sinó que també aprofundeix en les emocions i les vivències personals.

La participació de Tatxo Benet al programa va permetre al públic conèixer una cara menys coneguda d'aquest empresari influent. Les seves paraules van deixar una reflexió important: l'equilibri entre la vida professional i el personal no sempre és fàcil, però reconèixer-ho és el primer pas per millorar.