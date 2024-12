Isak Andic, mort avui: El català més ric, el seu patrimoni i els hereus

L'empresari Isak Andic, fundador de la multinacional Mango, va morir aquest dissabte després de patir un tràgic accident al Massís de Montserrat. Andic, de 71 anys, estava fent una excursió familiar a les coves de salnitre de Collbató. Quan va relliscar en un corriol i va caure al buit des d'una alçada de 150 metres.

Tot i la ràpida actuació dels serveis d'emergències, no es va poder fer res per salvar la seva vida. L'empresari estava acompanyat pel seu fill Jonathan i la seva dona al moment de l'accident. Va ser el seu fill qui va alertar els serveis d'emergències en adonar-se de la gravetat de la situació.

Les primeres patrulles en arribar van confirmar que Andic havia perdut l'equilibri després de trepitjar una zona de pedres soltes. El cos va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya per practicar-li l'autòpsia.

Un imperi que va marcar la moda

Isak Andic va néixer a Istanbul el 1953, però la seva família es va traslladar a Barcelona quan ell tenia 16 anys. El 1984 va fundar Mango, que va començar com una petita botiga al Passeig de Gràcia i es va convertir en un referent mundial.

| ACN

La clau del seu èxit va ser combinar preus accessibles amb un disseny atractiu, a més d'implementar estratègies logístiques innovadores com ara el sistema Just-In-Time. Avui, Mango compta amb presència a 120 països i més de 2.600 botigues.

Sota la direcció d'Andic, l'empresa va aconseguir consolidar-se com un dels líders del sector tèxtil global i va generar una fortuna que el va posicionar com el català més ric d'Espanya. El 2024, la revista Forbes va estimar el patrimoni en 4.500 milions d'euros, un 40% més que l'any anterior.

El seu llegat i els seus hereus

Andik sempre va destacar per la seva visió estratègica i la seva habilitat per adaptar-se als canvis del mercat. Tot i que no va cursar estudis universitaris, la seva capacitat per identificar oportunitats i delegar responsabilitats va ser clau per a l'èxit de Mango. El seu fill Jonathan Andic ocupa des del 2014 el càrrec de vicepresident executiu i és l'encarregat de dirigir la firma.

Jonathan va ser a més el responsable de diversificar la marca amb la creació de “He by Mango”, orientada al públic masculí. I de la subfirma “Violeta”, especialitzada en roba per a dones amb corbes. La filla d'Andic, Judith, també col·labora a l'àrea de disseny, mentre que la seva neboda Violeta dirigeix una de les divisions més reeixides de l'empresa.

| ACN

Passions i vida personal

Al llarg de la seva vida, Isak Andik va ser conegut per mantenir un perfil discret i allunyat dels focus. Apassionat pel mar i la muntanya, posseïa el veler “Nirvana” i gaudia de la seva residència a Formentera. També tenia una col·lecció d'art contemporani que decorava les oficines centrals de Mango.

El seu matrimoni amb Neus Raig Tarragó li va donar tres fills: Jonathan, Judith i Sarah. Encara que posteriorment es va separar, va mantenir relacions amb figures com Zenaida Bufill, amb qui es diu que encara mantenia una relació actualment.

Avui, la família Andic no només hereta una fortuna impressionant, sinó també un llegat empresarial que continua marcant la moda internacional. La visió d'Isak Andic continuarà viva a Mango i als projectes que va deixar en marxa.