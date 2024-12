Consells de Marc Casadó i Alexia Putellas per millorar una cosa molt important a la teva vida

per Sergi Guillén

La Marató de TV3 torna amb un objectiu clar: lluitar contra les malalties respiratòries. Aquest any, la iniciativa està dedicada a les més de 2 milions de persones a Catalunya que pateixen alguna patologia pulmonar. A través de la seva tradicional campanya solidària, La Marató cerca visibilitzar aquest problema i recaptar fons per a la seva investigació.

Les malalties respiratòries, encara que n'afecten molts, continuen sent desconegudes i diagnosticades tard. Aquesta manca d'informació i recursos complica la vida dels qui les pateixen. Activitats tan simples com pujar unes escales o caminar uns metres es poden convertir en un veritable desafiament.

En aquesta edició, cares conegudes com Marc Casadó i Alexia Putellas se sumen a la causa. Tots dos esportistes destaquen com pot millorar l'esport la capacitat pulmonar i contribuir a un estil de vida més saludable. Els seus consells no només inspiren, sinó que animen la societat a mobilitzar-se.

L'esport com a eina per enfortir els pulmons

Marc Casadó, jove promesa del FC Barcelona, i Alexia Putellas, estel del futbol femení, expliquen la importància de l'esport. Practicar exercici regularment pot millorar considerablement la capacitat pulmonar i enfortir els músculs respiratoris. Per als qui gaudeixen de bona salut, córrer o fer esport pot semblar una cosa senzilla.

Tot i això, per als que pateixen malalties respiratòries, cada esforç és com una carrera d'obstacles diària. L'entrenament aeròbic, com córrer o nedar, ajuda a reduir la quantitat d'aire necessària per inspirar i expirar.

Això incrementa l'eficiència pulmonar, millorant la resistència i la qualitat de vida. Alexia Putellas destaca com el futbol no només millora el físic, sinó també la salut mental, cosa imprescindible quan es conviu amb aquestes patologies.

La investigació: una bufa d'esperança

Malalties com la fibrosi pulmonar, l'asma crònica i la MPOC afecten milions de persones. Tot i això, continuen sent poc conegudes i, en molts casos, es detecten massa tard. La manca de tractament primerenc i l'escassa visibilitat compliquen encara més el panorama.

Per aquesta raó, La Marató subratlla la importància de donar suport a la investigació científica. Cada donació compta per avançar en estudis que permetin detectar i tractar aquestes malalties a temps.

La solidaritat de milers de persones cada any converteix La Marató en un símbol d'unió i d'esperança. Tal com remarquen Casadó i Putellas, l'ajuda de tots és clau per oferir “aire” als que més ho necessiten.

Crida a l'acció: junts podem canviar vides

La iniciativa convida tota la societat a col·laborar; ja sigui amb una trucada o una aportació econòmica, cada petit gest és important. Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, també ha animat tothom a unir-se a aquesta causa. La Marató de TV3 no és només una campanya; és una demostració de solidaritat col·lectiva.

Així doncs, Marc Casadó i Alexia Putellas ens recorden que practicar esport i donar suport a la investigació poden canviar vides. Per aquells per a qui respirar suposa un desafiament diari, aquesta és una oportunitat per donar-los un futur millor.