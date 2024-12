Emma Vilarasau, convidada avui a Col·lapse: Els seus dos fills amb un famós actor

per Sergi Guillén

Aquesta nit, el programa Col·lapse, dirigit per Ricard Ustrell, promet ser un dels episodis més vibrants i variats fins avui. Sota el lema L'autenticitat, l'espai de TV3 rebrà una destacada selecció de convidats de diferents àmbits culturals i socials. Entre els noms més esperats hi ha Alaska, icònica figura de la música i la cultura pop.

Qui aportarà la seva visió única i genuïna sobre l'autenticitat a l'art i la vida. També s'unirà Ferran Torrent, el prestigiós escriptor valencià, conegut per la seva mirada social aguda i la seva habilitat per retratar la realitat amb una prosa que enganxa. La nit també comptarà amb la presència d'Eva Soriano.

A més, el programa explorarà un tema d'actualitat: les estafes amb criptomonedes, per a això comptarà amb experts i víctimes que compartiran les seves experiències. Per la seva banda, Emma Vilarasau, l'actriu de renom al panorama teatral i televisiu català, enriquirà la conversa amb la seva àmplia experiència en les diferents arts escèniques.

Els fills d'Emma Vilarasau

Com hem dit, Emma Vilarasau, una de les actrius més reconegudes i estimades de Catalunya, serà la protagonista aquesta nit a Col·lapse, el programa conduït per Ricard Ustrell a TV3. Durant la seva carrera, ha deixat una marca inesborrable al teatre i la televisió catalana, especialment amb la seva participació en sèries icòniques com Ventdelplà.

| ACN

Però, més enllà de la seva trajectòria artística, l'actriu comparteix la seva vida amb Jordi Bosch, un altre intèrpret molt destacat. I junts han format una família molt vinculada al món artístic.

Els dos fills, Jordi i Marc Bosch Vilarasau, han seguit camins que, encara que diferents, reflecteixen el llegat artístic dels seus pares. Jordi, el gran, ha trobat la seva passió a la música. Encara que viu entre Barcelona i Londres, manté un perfil discret, mostrant a les xarxes el seu amor per la composició i la interpretació musical.

Per la seva banda, Marc ha decidit seguir els passos dels seus pares a l'actuació. Dividint el seu temps també entre les dues grans ciutats, ha demostrat que el talent és una herència que no només es reflecteix a les seves habilitats professionals. Sinó també en el seu compromís amb l'art.

Les imatges dels dos joves no deixen cap dubte sobre l'enllaç familiar. Jordi recorda molt Emma Vilarasau, mentre que Marc sembla una versió jove de Jordi Bosch. Aquest equilibri entre allò físic i allò artístic reforça la idea que la família Bosch Vilarasau és un clar exemple de com el talent es pot transmetre de generació en generació.

Aquesta nit, Col·lapse oferirà una oportunitat única per conèixer més sobre Emma Vilarasau, la seva carrera i la seva vessant més personal. Com a mare de dos joves que, cadascun a la seva manera, estan deixant empremta al panorama cultural.