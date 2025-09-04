Marc Ribas dona una lliçó a Arturo Pérez-Reverte

La batalla televisiva d'aquest dimecres tenia aroma de duel major i no pas per una recepta. Mentre la maquinària promocional d'un best seller ocupava platós, a Catalunya l'espectador va triar una altra classe d'espectacle. El resultat va sorprendre qui donava per feta l'hegemonia del soroll mediàtic.
El prime time català s'inclina per Marc Ribas
Marc Ribas s'imposà amb cuina, caràcter i un format que entén el territori, deixant Arturo Pérez-Reverte en segon pla a la plaça catalana. Les dades parlen amb claredat. ‘Joc de cartes estiu’ va reunir 399.000 espectadors i va aconseguir un 24,2% de quota a Catalunya, davant dels 258.000 i el 15% de ‘El Hormiguero’ durant la visita de l'escriptor. L'entrega buscava el millor restaurant de Platja d’Aro i va consolidar TV3 com a líder del prime time la nit del 3 de setembre.
El format guanya per proximitat i perquè cada capítol funciona com a postal gastronòmica i social del país. L'edició d'estiu ha posat el focus en indrets concrets, amb Ribas guiant l'espectador per cuines reals, taules compartides i rivalitats amistoses entre restauradors. A escala estatal, ‘El Hormiguero’ va marcar un 21% i 2.248.000 espectadors amb la presència de Pérez-Reverte, confirmant la seva condició de superformat a Espanya.
L'entrevista de Pérez-Reverte no desborda a Catalunya
Tanmateix, aquesta onada no va trencar a Catalunya, on l'audiència va preferir el pols culinari de TV3 i va deixar el programa d'Antena 3, en segon lloc, a la seva franja. La conversa amb el novel·lista, que presentava “Misión en París” dins l'univers Alatriste, va derivar en el terreny polític amb dards a líders polítics. Aquest to combatiu va funcionar a la resta del país, però no va alterar la fidelitat catalana pel concurs gastronòmic.
El clip que va incendiar xarxes i la marca ‘Joc de cartes’
A les xarxes, la comunitat catalana va amplificar escenes de l'episodi i va deixar frases per a l'hemeroteca. Per exemple el “Això no ho donem ni als gossos”, que va circular amb força entre comptes de 3Cat. L'efecte arrossegament va ser immediat i va alimentar la conversa digital a partir del mateix contingut del programa. El magnetisme de Ribas no s'entén només pel directe televisiu.
El xef escalfa la temporada des dels seus perfils i des dels del programa. L'ecosistema social del format, amb avenços i making of, contribueix a fer que l'audiència arribi encesa a l'horari de màxima competència. El lideratge de ‘Joc de cartes estiu’ reafirma que la televisió pública catalana guanya quan parla de la seva gent, els seus bars i la seva manera de viure la taula.
Què significa aquest sorpasso per a TV3
La proximitat, l'humor sobri i la tensió justa van superar una entrevista d'alt voltatge promocional. Com sempre, convertida en espectacle personalista que sol monopolitzar titulars a Madrid, però no necessàriament fidelitza el públic català.
La pròxima cita del format ja treu el cap a la graella i jugarà amb avantatge. Marca consolidada, conversa encesa i un prime time que s'està acostumant a veure guanyar el ganivet davant del monòleg grandiloqüent. Si manté la recepta, el lideratge de TV3 seguirà cuinant-se a foc mitjà i plat net