Tensió a 'La Promesa' gràcies a la inesperada notícia que ha donat Marta Costa

L'avanç del capítol d'avui de La Promesa ha destapat que s'aproxima molta tensió. I tot perquè Ángela, a qui dona vida Marta Costa, donarà una informació inesperada.
La filla de Leocadia, pressionada pel que està passant al palau, no dubtarà a confessar una veritat que ha mantingut en secret. D'aquí que, a partir d'aquell moment, quedarà en greu perill.
Ángela, interpretada per Marta Costa, acabarà destapant la veritat en una escena tensa a La Promesa
L'episodi d'ahir ja havia deixat els seguidors sense alè amb el retorn de Lorenzo després de la seva detenció en mans del coronel Fuentes. El seu retorn va desconcertar tots els personatges, però especialment en Curro i Ángela, que sabien que el turment tornava a les seves vides. Aquell no s'ha oblidat del que va passar i està decidit a descobrir qui va estar darrere de la seva caiguda.
La pressió que exercirà aquesta tarda el capità davant els joves serà tal que la filla de Leocadia no veurà més sortida que revelar el que tant havia guardat en secret. En un moment carregat de dramatisme, confessarà que ell va acabar a la presó per culpa seva i pel que van descobrir dels seus negocis tèrbols. L'escena es convertirà en una autèntica bomba, que no només alimentarà la tensió, sinó que marcarà un abans i un després en la trama.
La revelació d'Ángela no serà un gest qualsevol, perquè la col·locarà directament a la línia de foc. En Lorenzo és un home venjatiu, incapaç de deixar passar l'afront, i tot indica que buscarà el moment de tornar-li el cop. L'amenaça que plana sobre ella i sobre en Curro convertirà cada diàleg en un compte enrere cap al perill.
Altres trames que tampoc cal perdre's aquesta tarda a La Promesa
La tensió de l'episodi d'avui de La Promesa no es limitarà a aquest triangle de personatges. En paral·lel, Alonso protagonitzarà una escena inesperada en visitar el baró de Valladares, on gairebé s'humiliarà a la recerca d'una nova oportunitat de negociació. Catalina i Martina dipositaran les seves esperances en aquesta trobada, tot i que el desenllaç serà incert.
Per la seva banda, als passadissos de la mansió, la relació entre Leocadia i Cristóbal seguirà avançant. Ella, a més, aprofitarà la proximitat del majordom per recollir informació sobre la situació de la seva filla, sense imaginar que la bomba d'Ángela està a punt d'esclatar.
Les trames secundàries no es quedaran enrere pel que fa a intensitat. Les cuineres, esgotades pel pes de la seva mentida, acabaran confessant a en Manuel que van revelar a en Toño un detall que mai haurien d'haver compartit. Li van explicar que sabien que no estava casat amb Norberta.
Mentrestant, la Vera viurà un moment que molts esperaven: el retrobament amb el seu germà Federico. El que a priori es presentarà com un alleujament, aviat es transformarà en una experiència amarga. Les decisions del passat encara pesaran sobre tots dos i generaran una distància que amenaçarà d'enfosquir el tan esperat moment familiar.
Entre confessions inesperades, venjances latents i negociacions desesperades, cada minut de l'episodi d'avui es percebrà com un pas cap a un desenllaç encara més explosiu. El retorn de Lorenzo, el perill que corre Ángela i la confessió d'aquesta seran només l'inici d'una cadena de conseqüències que marcaran el futur dels personatges.
Els espectadors s'han de preparar, per tant, per a una entrega en què tot pot passar. Les petjades del passat tornaran amb força, els secrets sortiran a la llum i els protagonistes es veuran obligats a triar el seu camí.