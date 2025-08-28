Tensión en 'La Promesa' gracias a la inesperada noticia que ha dado Marta Costa

El avance del capítulo de hoy de La Promesa ha destapado que se avecina mucha tensión. Y todo porque Ángela, a la que da vida Marta Costa, va a dar una inesperada información.

La hija de Leocadia, presionada por lo que está ocurriendo en palacio, no dudará en confesar una verdad que ha mantenido en secreto. De ahí que, a partir de ese momento, quedará en serio peligro.

Ángela, interpretada por Marta Costa, acabará destapando la verdad en una escena tensa en La Promesa

El episodio de ayer de La Promesa ya había dejado a los seguidores sin aliento con el regreso de Lorenzo tras su detención a manos del coronel Fuentes. Su vuelta desconcertó a todos los personajes, pero especialmente a Curro y a Ángela, quienes sabían que el tormento regresaba a sus vidas. Aquel no se ha olvidado de lo ocurrido y está decidido a descubrir quién estuvo detrás de su caída.

La presión que ejercerá esta tarde el capitán ante los jóvenes será tal que la hija de Leocadia no verá más salida que revelar lo que tanto había guardado en secreto. En un momento cargado de dramatismo, confesará que él terminó en prisión por su culpa y por lo que descubrieron de sus turbios negocios. La escena se convertirá en una auténtica bomba, que no solo alimentará la tensión, sino que marcará un antes y un después en la trama de La Promesa.

La revelación de Ángela no será un gesto cualquiera, porque la colocará directamente en la línea de fuego. Lorenzo es un hombre vengativo, incapaz de dejar pasar la afrenta, y todo indica que buscará el momento de devolverle el golpe. La amenaza que se cierne sobre ella y sobre Curro convertirá cada diálogo en una cuenta atrás hacia el peligro.

Otras tramas que tampoco hay que perderse esta tarde en La Promesa

La tensión del episodio de hoy de La Promesa no se limitará a ese triángulo de personajes. En paralelo, Alonso protagonizará una escena inesperada al visitar al barón de Valladares, donde casi se humillará en busca de una nueva oportunidad de negociación. Catalina y Martina depositarán sus esperanzas en ese encuentro, aunque el desenlace será incierto.

Por su parte, en los pasillos de la mansión, la relación entre Leocadia y Cristóbal seguirá avanzando. Ella, además, aprovechará la cercanía del mayordomo para recabar información sobre la situación de su hija, sin imaginar que la bomba de Ángela está a punto de estallar.

Las tramas secundarias de La Promesa no se quedarán atrás en cuanto a intensidad. Las cocineras, agotadas por el peso de su mentira, terminarán por confesar a Manuel que revelaron a Toño un detalle que jamás debieron compartir. Le contaron que sabían que no estaba casado con Norberta.

Mientras tanto, Vera vivirá un momento que muchos esperaban: el reencuentro con su hermano Federico. Lo que en principio se presentará como un alivio, pronto se transformará en una experiencia amarga. Las decisiones del pasado todavía pesarán sobre ambos y generarán una distancia que amenazará con ensombrecer el esperado momento familiar.

Entre confesiones inesperadas, venganzas latentes y negociaciones desesperadas, cada minuto del episodio de hoy se percibirá como un paso hacia un desenlace aún más explosivo. El regreso de Lorenzo, el peligro que corre Ángela y la confesión de esta serán solo el inicio de una cadena de consecuencias que marcarán el futuro de los personajes.

Los espectadores de La Promesa se deben preparar, por tanto, para una entrega en la que todo puede suceder. Las huellas del pasado volverán con fuerza, los secretos saldrán a la luz y los protagonistas se verán obligados a elegir su camino.