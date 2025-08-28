Irene Rosales trenca el seu silenci d’esquena a Kiko Rivera: 'Ha estat una...'

Irene Rosales ha fet un pas inesperat després de la separació de Kiko Rivera. Qui va ser col·laboradora de televisió ha trencat el seu silenci públicament i ho ha fet sense la companyia del seu ja exmarit. En un comunicat que ha compartit a Instagram, ha confessat què ha significat per a ella posar fi al seu matrimoni després de més d'una dècada junts.
La notícia de la seva separació va sorprendre el món del cor dimecres passat, quan la revista Semana va avançar en exclusiva que la parella havia posat fi a la seva història d'amor. Tot i que el DJ es va pronunciar poques hores després amb un missatge reflexiu i esperançador, Irene havia romàs callada fins ara. Finalment, ha parlat clar i ha revelat com ha viscut aquesta situació.
“Ha estat una decisió dura”, ha escrit Rosales en les seves primeres línies, deixant clar que no ha estat gens fàcil fer aquest pas. La sevillana ha explicat que tots dos han sentit la necessitat de continuar amb les seves vides per camins separats. No obstant això, ha remarcat que entre ells continua existint afecte i respecte, especialment per la família que han format.
Irene Rosales destaca la importància de la família tot i la separació
L'excol·laboradora de televisió ha volgut subratllar que el més important per a ella continuen sent les seves filles, fruit d'aquesta unió que va començar el 2014. “Perquè, encara que la nostra relació com a parella hagi arribat al seu final, el nostre vincle familiar sempre hi serà”, ha expressat. Amb aquestes paraules, ha deixat clar que el benestar de les petites serà sempre la seva màxima prioritat.
En el seu comunicat, Irene també ha fet èmfasi que no hi ha rancor ni retrets. Segons ha assenyalat, tant ella com Kiko Rivera han estat conscients que la relació havia arribat a un punt en què era millor fer un pas al costat. El to escollit ha estat serè, carregat de gratitud i allunyat de qualsevol polèmica mediàtica.
Kiko Rivera i Irene Rosales segellen el final de la seva història amb maduresa
Per la seva banda, Kiko Rivera també s'ha pronunciat a les xarxes socials amb un missatge molt diferent del de la seva exdona. El fill d'Isabel Pantoja ha compartit una fotografia contemplant una posta de sol juntament amb la seva pròpia cançó, Se me olvidó estar solo. Acompanyant la imatge, ha reflexionat sobre el dolor i la necessitat de transformar aquesta etapa en una oportunitat de creixement.
“Avui no comença un final, comença una transformació”, ha escrit el DJ. A més, ha assegurat que no pretén treure rèdit econòmic d'aquesta separació i que l'únic que realment li importa són les seves filles. Rivera ha insistit que, tot i la tristesa, es queda amb la pau d'haver fet el correcte.
Amb aquests missatges, ha quedat clar que tant Irene Rosales com Kiko Rivera han optat per expressar-se a la seva manera, però amb un objectiu comú. Tots dos han volgut comunicar el final de la seva relació amb respecte, evitant polèmiques i prioritzant sempre la seva família. La separació marca una nova etapa plena de maduresa, en què el benestar de les seves filles continuarà estant per damunt de tot.