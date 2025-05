Televisió Espanyola salta pels aires: Marta Riesco indigna periodistes de la casa

El programa vespertí de TVE, La família de la tele, ha generat una intensa polèmica arran de la seva cobertura del conclave papal que va culminar amb l'elecció del Papa Lleó XIV. La decisió d'enviar la reportera Marta Riesco a Roma per cobrir aquest esdeveniment ha estat durament criticada pel Consell d'Informatius de RTVE, que considera que l'enfocament adoptat pel programa no s'ajusta als estàndards d'una televisió pública.

En un comunicat titulat "En defensa de la credibilitat de RTVE", el Consell d'Informatius va expressar la seva preocupació per la cobertura realitzada per La família de la tele. L'òrgan intern va assenyalar que el to i la forma del programa durant la cobertura del conclave no eren apropiats per a un esdeveniment de tal importància.

Contingut de la cobertura

Durant la seva connexió des de la Plaça de Sant Pere, Marta Riesco va realitzar entrevistes a monges i a un sastre que confecciona vestimentes papals, adoptant un to desenfadat i humorístic. El Consell d'Informatius considera que no és adequat per a un esdeveniment de rellevància informativa com l'elecció d'un nou Papa.

| XCatalunya, @news_vaticano

Davant la controvèrsia, la direcció de RTVE va decidir interrompre la programació habitual per donar pas a una cobertura informativa més tradicional del desenllaç del conclave. Aquesta decisió va ser valorada positivament pel Consell d'Informatius, que va felicitar els professionals de la informació per la seva tasca rigorosa i seriosa durant l'esdeveniment.

Audiències i futur del programa

La família de la tele ha tingut un inici complicat en termes d'audiència. El programa va registrar un 8% de quota de pantalla i 696.000 espectadors en la seva emissió de dijous, situant-se com la quarta opció en la seva franja horària. Aquestes xifres, juntament amb les crítiques internes, plantegen interrogants sobre la viabilitat del programa en la graella de La 1.

| XCatalunya

La cobertura del conclave papal per part de La família de la tele ha posat en evidència les tensions entre els objectius d'entreteniment del programa i les expectatives de rigor informatiu d'una televisió pública. La reacció del Consell d'Informatius subratlla la importància de mantenir estàndards periodístics en esdeveniments de gran rellevància i planteja la necessitat d'una reflexió sobre l'enfocament i la direcció futura del programa.

La polèmica per la cobertura de La família de la tele al Vaticà exposa una fractura profunda entre l'entreteniment lleuger i la missió de servei públic que ha d'assumir RTVE. El rebuig del Consell d'Informatius no només qüestiona l'estil del programa, sinó el rumb de la cadena.

En un context de descrèdit generalitzat cap als mitjans, decisions com aquesta poden erosionar encara més la confiança ciutadana. Si RTVE no diferencia amb claredat entre contingut informatiu i espectacle, corre el risc de diluir el seu paper institucional i convertir-se en una rèplica de les cadenes privades que hauria de contrapesar.