María Escario enfonsa Televisió Espanyola pel nou Sálvame

per Mireia Puig

El nou magazín vespertí de La 1, La família de la tele, no ha començat amb bon peu. El programa, hereu espiritual de l'extint Sálvame, es va estrenar el dilluns 5 de maig amb una proposta emotiva i plena de rostres coneguts. No obstant això, la seva acollida per part del públic ha estat molt inferior a l'esperat, i les crítiques han arremès des de dins i fora de la mateixa Radiotelevisió Espanyola (RTVE).

Les dades: caiguda contínua i mínims preocupants

En la seva primera emissió, el programa va obtenir un 8,7% de quota i 769.000 espectadors en el seu primer bloc. En el segon, va baixar lleugerament a un 9,1% amb 708.000 espectadors. Des de llavors, les dades no han deixat de caure. El dijous 9 de maig, La família de la tele va signar el seu pitjor registre: un 8% de quota i amb prou feines 696.000 espectadors, sent la quarta opció de la seva franja horària, per darrere de Sueños de libertad (Antena 3), TardeAR (Telecinco) i Todo es mentira (Cuatro).

Crítiques internes: el Consell d'Informatius esclata

La situació ha arribat a tal punt que el Consell d'Informatius de RTVE ha emès un comunicat oficial criticant l'enfocament del programa i exigint a la cadena pública que respecti els estàndards de qualitat i pluralitat que exigeix el servei públic. En ell, s'adverteix que programes com La família de la tele “no contribueixen a millorar la imatge ni el prestigi de RTVE”.

| Telecinco

Una de les crítiques més virals ha arribat de la mà de María Escario, històrica periodista de TVE i ex defensora de l'audiència. Durant l'emissió del programa, Escario va publicar un escuet però contundent “Ufff!” a les seves xarxes socials, que va ser interpretat ràpidament com una desaprovació pública.

Contingut controvertit i model esgotat

Les crítiques al programa no es limiten a l'audiència o a la línia editorial. Molts espectadors consideren que el contingut és una repetició desgastada de l'estil Sálvame, amb tertúlies forçades, conflictes prefabricats i absència de continguts culturals o informatius de valor.

| Telecinco, Casa Real

Un futur incert per a ‘La família de la tele’

Amb l'audiència en caiguda lliure, la pressió interna en augment i una opinió pública cada vegada més crítica, el futur del programa està en dubte. Fonts de la cadena assenyalen que la direcció està monitoritzant de prop l'evolució del format, i no descarten ajustos immediats o fins i tot la cancel·lació anticipada si no millora en les pròximes setmanes.

El cas de La família de la tele posa de nou sobre la taula l'etern debat sobre quin tipus de continguts ha d'oferir una televisió pública finançada amb diners de tots. I veus com la de María Escario, amb dècades de trajectòria i prestigi a la casa, estan deixant clar que RTVE té molt a reflexionar.