'Com si fos ahir' del 12 de maig: L'Eva canvia de xip i ja no va amb el lliri a la mà

El capítol de Com si fos ahir del dilluns 12 de maig arriba carregat de noves il·lusions familiars, embolics sentimentals i secrets delicats que podrien complicar seriosament la vida dels protagonistes.

En una primera trama, veurem que el Salva decideix compartir amb el Joel la idea d'acollir un altre infant amb la Marta, i el noi rep aquesta notícia amb una gran il·lusió. La perspectiva de tenir un "germanet" genera un moment molt especial entre ells, oferint al Joel una oportunitat de sentir-se més integrat i estimat dins de la família després de totes les dificultats viscudes recentment amb el seu pare.

El Salva li diu a la Marta que veu bé el Joel i que potser no se n’hauria de preocupar tant. Però és evident que la Marta no té cap intenció d’acollir un altre nen. Vol estar a sobre de l’Esteve i fer-li mal. O almenys això sembla ara per ara. Comencen a circular teories que diuen que se n’acabarà enamorant.

Caos a la Barnateca, l'Eugeni de 'caça'

Mentrestant, la Itziar queda per sopar amb l’Eugeni, convençuda que es tracta simplement d’una trobada professional relacionada amb el càtering del seu hotel. El que no sospita és que l’Eugeni té altres intencions i vol aprofitar l’oportunitat per seduir-la. Aquesta situació provoca un conflicte intens entre la Cristina i la Gemma, que discuteixen obertament sobre les veritables intencions de l’Eugeni i sobre com pot afectar emocionalment i professionalment a totes tres.

Aquest embolic sentimental podria desembocar en malentesos importants que afectin greument la seva amistat i les relacions dins La Barnateca. La rivalitat de la Gemma i la Cristina per l’Eugeni va a més. El que cap d’elles veu és que l’Eugeni no té cap intenció de tenir un compromís amb ningú. Quantes més, millor, pensa.

Canvi de xip de l'Eva, ja no va amb el lliri a la mà

D’altra banda, l’Eva es troba immersa en una situació delicada. L’Andreu li explica tot el què va passar al casament de la seva mare i finalment li lloga el pis de s’Agaró per la lluna de mel. Decideix donar les claus de l’apartament a la Joana i la Paz sense que el Litus ho sàpiga, dissimulant clarament davant seu.

Però aquesta no és l’única decisió compromesa que pren: també opta per amagar-li al Jordi una informació molt important que podria afectar directament el seu vincle d’amistat. Segurament el fet que ella i la Gina volen començar a cobrar per llogar l’apartament als coneguts i no volen donar-li ni un euro al Jordi, que també n’és propietari.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 12 de maig de 2025?

El primer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i tres minuts de la tarda i tindrà una durada de trenta-nou minuts. Com cada dia, després del Cuines. En directe a TV3 i a la plataforma 3Cat.