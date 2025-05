Televisió Espanyola implosiona amb el que ha fet Melody a David Broncano

En l'univers de la televisió, poques coses descol·loquen més que una cancel·lació d'última hora. Però si a més el protagonista és una de les artistes més comentades del moment, la repercussió està assegurada. Això és precisament el que ha passat amb Melody, la carismàtica representant d'Espanya a Eurovisió 2025, la decisió abrupta de la qual d'anul·lar la seva aparició a "La Revuelta" de David Broncano ha desencadenat una autèntica tempesta interna a Televisió Espanyola i un debat nacional sobre la gestió de les emocions i la pressió mediàtica en les celebritats.

El que ha passat: de favorita a protagonista de la polèmica

La ressaca d'Eurovisió estava sent especialment dura a Espanya. Melody, després de setmanes d'assajos i expectatives, va tornar al país en un clima de decepció col·lectiva, després d'assolir una discreta antepenúltima posició amb el seu tema "Esa Diva". Si bé el resultat ja havia desencadenat nombroses crítiques a l'estratègia de RTVE i generat memes a les xarxes, el que ningú esperava era que la pròpia Melody es convertís, en qüestió d'hores, en el centre de la notícia per motius ben diferents.

Segons el mateix David Broncano, la participació de Melody a "La Revuelta" estava acordada des de feia dos mesos, com a part de la ronda d'entrevistes que RTVE havia organitzat per a l'artista després del festival. Però diumenge, a última hora, la cantant va decidir cancel·lar tota la seva agenda amb la cadena pública: ni roda de premsa ni entrevistes ni per descomptat el programa insígnia de l'humor a Espanya. "S'ha enfadat, no sabem per què. Ha arribat, ha anat directa a casa seva, ha tancat les persianes, i està allà tranquil·lament", relatava el presentador, visiblement contrariat, durant l'emissió en directe.

L'impacte va ser tal que l'equip de "La Revuelta" es va veure obligat a buscar, literalment en minuts, un substitut. L'actor Manolo Solo va acabar ocupant la cadira que havia d'haver estat per a Melody, en una de les improvisacions més memorables del format. El mateix Broncano i el seu company Ricardo Castella van bromejar després amb el caos que va suposar trobar algú "maquillat, a prop del centre i que corregués de pressa" per arribar a temps.

Humor, tensió i una cadena a la defensiva

En el mateix programa, l'absència de Melody es va convertir en un dels grans temes de la nit. Jorge Ponce i Pablo Ibarburu, col·laboradors habituals, van tirar d'ironia per parlar del tongo a Eurovisió, la presència d'Israel al certamen i les teories sobre els "BOTS israelians" que haurien sabotejat Espanya. Fins i tot el president Pedro Sánchez es va colar a la conversa, posicionant-se públicament contra la participació israeliana i sumant així un altre front obert a una setmana que ja era agitada de per si.

La televisió pública belga també ha anunciat que revisarà el seu futur a Eurovisió si no hi ha respostes sobre la gestió del televot, mentre a Espanya segueix creixent la sensació que tot el que envolta Eurovisió acaba per convertir-se en una polèmica nacional. L'incident Melody-Broncano no ha fet més que avivar aquest foc.