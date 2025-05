Màxima preocupació de Felip VI per l'estat de la seva mare, Sofia de Grècia

per Mireia Puig

La reina Sofia travessa un dels moments més delicats de la seva vida. Als seus 86 anys, la mare de Felip VI s'enfronta a una combinació de pèrdues familiars, problemes de salut i humiliacions públiques que han encès totes les alarmes a la Casa Reial. Darrere de la seva habitual compostura institucional, s'amaga una realitat marcada pel dolor i la solitud.

Tristesa màxima

La mort del seu germà, el rei Constantí de Grècia, al gener de 2023, va ser un cop devastador per a la reina emèrita. Poc després, la seva germana Irene va ser diagnosticada amb Alzheimer en un estat avançat, fins al punt de no recordar ni el seu propi nom. Aquestes pèrdues han sumit Sofia en una profunda tristesa, manifestada en episodis de plor, falta de gana i insomni.

A més, la salut de la reina Sofia s'ha vist compromesa per problemes respiratoris agreujats, possiblement relacionats amb una addicció que ha requerit atenció mèdica. En la seva última aparició pública a Segòvia, va necessitar l'ajuda de dues persones per baixar unes escales, un fet que no va passar desapercebut i que va augmentar la preocupació sobre el seu estat físic.

| Casa Real, XCatalunya

Moviment del rei espanyol

El rei Felip VI ha mostrat una profunda preocupació per l'estat de la seva mare. Segons fonts properes, ha intentat convèncer el seu pare, el rei emèrit Juan Carlos I, perquè retiri la demanda contra Corinna Larsen, ja que aquest procés judicial podria obligar l'empresària alemanya a declarar públicament sobre la seva relació amb l'exmonarca, revivint així antics escàndols que afecten directament la reina Sofia.

La periodista Pilar Eyre ha descrit la situació de la reina com a "preocupant", destacant que Sofia es troba "enfonsada en la misèria", sense gana ni son, i plorant amb freqüència.

Eyre també ha assenyalat que la reina se sent humiliada per les accions del seu marit, especialment per la demanda contra Larsen, que considera una mostra de menyspreu cap a ella.

| Felipe VI

El personal de la Zarzuela ha alertat els fills de la reina sobre el seu estat emocional, i tant Felip VI com la infanta Elena i la infanta Cristina han intentat alternar-se per acompanyar-la i treure-la de casa, buscant alleujar la seva solitud.

Enmig d'aquest panorama, la reina Sofia continua complint amb els seus compromisos institucionals, mostrant una imatge de fortalesa i professionalisme. No obstant això, el seu entorn més proper és conscient que darrere d'aquesta façana es troba una dona profundament afectada per les circumstàncies que l'envolten.