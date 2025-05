Ni Lamine Yamal ni Pedri: L'esportista del Barça 'caçat' comprant al Lidl

per Iker Silvosa

En un moment on el consum i els hàbits de compra semblen estar cada cop més allunyats de la quotidianitat dels esportistes d'elit, la presència d'un jugador professional del FC Barcelona en un supermercat de proximitat trenca tots els esquemes. Els supermercats com Lidl, Mercadona o Carrefour han aconseguit en els últims anys acostar-se a tots els perfils de clients, però continua sent molt poc habitual trobar-se un dels futbolistes millor pagats de LaLiga comprant pa, pollastre o productes de neteja en una tarda qualsevol.

La tendència creixent de les compres en supermercats discount no és nova. Segons els últims estudis de mercat, a Catalunya i la resta de l'Estat la cadena Lidl ha aconseguit consolidar-se com un dels principals destins per a aquells que busquen una bona relació qualitat-preu. És habitual veure famílies, estudiants i joves professionals omplint els passadissos a la recerca de les millors ofertes. Però el que gairebé ningú espera és creuar-se amb una de les estrelles del Barça escanejant productes en una caixa d'autopagament, acompanyat d'amics i amb el mòbil de la seva parella immortalitzant el moment.

Una setmana de celebracions... i una compra inesperada

La última setmana ha estat frenètica per als jugadors del FC Barcelona. Després de proclamar-se campions de LaLiga el passat dijous a la nit davant l'Espanyol, la plantilla ha viscut jornades maratonianes de celebracions. Des de l'emotiva rua del divendres pels carrers de Barcelona, passant per la festa improvisada a la discoteca Luz de Gas el dijous, fins al tancament del diumenge a l'Estadi Olímpic amb tota l'afició culé. Malgrat la voràgine i la pressió mediàtica, hi ha instants que tornen els jugadors a una normalitat poc habitual: la de fer la compra com qualsevol ciutadà.

| FCB

El protagonista d'aquest episodi no ha estat ni Lamine Yamal ni Pedri, dos dels noms més mediàtics del vestidor. Ha estat Raphinha, extrem brasiler i un dels futbolistes amb el sou més alt de la plantilla, qui ha sorprès a propis i estranys en ser gravat per la seva dona, Natalia Rodrigues Belloli, comprant en un Lidl. El vídeo, que ja circula per xarxes socials i suma milers de visualitzacions, mostra Raphinha intentant escanejar uns pans mentre bromeja amb els seus acompanyants, probablement amics i familiars.

Raphinha en Lidl: Pa, pollastre i rialles a la caixa d'autopagament

Lluny dels focus de l'Estadi Olímpic o del glamour de les grans firmes, Raphinha va ser enxampat en una situació tan mundana com la d'omplir una cistella de la compra. Entre els productes que es poden identificar al vídeo destaquen els pans acabats de fornejar, diverses ampolles de Coca-Cola, pollastre envasat i el que semblen productes de neteja, tots habituals a la llista setmanal de qualsevol família.

El moment més divertit de la gravació arriba quan el propi futbolista, vestit amb roba esportiva i gorra, s'enfronta a la màquina d'autopagament per escanejar els articles, evidenciant que no sempre és senzill per a algú acostumat a altres escenaris. La naturalitat de l'escena i les rialles dels qui l'acompanyen, sumades als gestos de complicitat del seu entorn, mostren un costat desconegut del futbolista brasiler.

Aquest tipus d'imatges humanitzen figures que sovint semblen inaccessibles per al ciutadà de peu. La reacció a les xarxes socials ha estat immediata, amb milers de comentaris que van des de la sorpresa fins a l'humor, destacant com de poc freqüent resulta veure un jugador del Barça en un Lidl, i més encara sent un dels millor remunerats de l'equip.