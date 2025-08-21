Grant Harrold, exmajordom del príncep Harry, confirma el rumor sobre Meghan Markle

Grant Harrold ha revelat la veritat sobre Meghan Markle i sobre el casament que va marcar un abans i un després a la família reial britànica. L'exmajordom ha recordat aquell 19 de maig de 2018, un dissabte en què Harry i Meghan es van casar a la capella de Sant Jordi, a Windsor. Va ser el casament de l'any.
El castell es va convertir en un escenari nupcial amb la reina Isabel II al capdavant i amb una llista interminable de convidats de la reialesa i del món de l'espectacle. Al costat de la monarca hi havia el seu marit, el duc d'Edimburg. Felip estava a punt de fer 97 anys i, segons Harrold, es va mostrar exhaust al final de la cerimònia.
“Gràcies, collons, ja s'ha acabat”, va dir el príncep consort mirant la seva dona, segons recull el llibre de memòries de l'antic empleat, The Royal Butler: My remarkable life of royal service. Que es publicarà aquest pròxim mes de setembre. L'anècdota ha estat revelada per Page Six.
Grant Harrold parla sobre el casament de Harry i Meghan Markle
Les xifres de l'enllaç van ser estratosfèriques: Sis-cents convidats van omplir la capella i unes dues mil persones es van congregar als voltants del castell. Entre els assistents hi van ser el pare del nuvi, l'aleshores príncep Carles, així com Guillem i Kate.
Per part de Meghan, va destacar la presència de la seva mare, Doria Ragland. Entre els famosos, la llista va ser interminable: els Beckham, Oprah Winfrey, George Clooney, Elton John, Serena Williams o Priyanka Chopra, entre molts d'altres.
Anys després, el 2020, Harry i Meghan Markle van anunciar la seva decisió de fer un pas enrere i abandonar el seu paper com a membres actius de la Família Reial britànica. L'anomenat Megxit va generar polèmica internacional. El duc d'Edimburg s'hi va mostrar contrari, tot i que va reconèixer que “cadascú ha de viure com millor li sembli”, segons va publicar The Sun citant el biògraf Gyles Brandreth.
Grant Harrold parla sobre l'inici de la relació de Harry i Meghan Markle
Grant Harrold ha recordat també els seus primers passos com a majordom reial, quan Carles i Camila encara vivien separats. D'aquell temps ha explicat que “Carles estava més feliç que mai” després del seu casament del 2005.
Tanmateix, el que més l'ha entristit ha estat veure com la relació entre Harry i Guillem ha empitjorat amb els anys. Ha assegurat que abans eren inseparables i que fins i tot compartien bromes i sortides amb Kate.
“El príncep Harry estava molt unit a la seva família”, ha explicat, referint-se que abans de conèixer Meghan Markle tenia bona relació amb el seu pare, Carles III. Amb això, Harrold ha deixat entreveure que l'arribada de la duquessa de Sussex ha suposat un punt d'inflexió i que el vincle fraternal s'ha trencat des de llavors. D'aquesta manera, l'exmajordom ha admès el rumor sobre Meghan Markle.