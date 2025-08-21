El rei Guillem dels Països Baixos protagonitza una notícia que deixa Europa en suspens

Europa ha viscut una última hora inesperada. Els membres de la reialesa han reprès a poc a poc les seves funcions, però la gran sorpresa l'ha protagonitzada Guillem d'Holanda. Ningú no esperava que Guillem d'Holanda hagués reaparegut sense avís previ.
No figurava a l'agenda oficial i ho ha fet en el marc del SAIL Amsterdam. Es tracta d'un dels esdeveniments nàutics més esperats i tradicionals dels Països Baixos. La presència de Guillem d'Holanda ha generat una forta expectació.
Guillem ha navegat en el “Drac verd”, l'embarcació que pertany a la princesa Beatrix. A bord també hi han estat la princesa Mabel i la jove comtessa Luana, de 20 anys. La imatge de Guillem d'Holanda al mar ha sorprès perquè la seva aparició ha arribat després d'unes polèmiques vacances d'estiu.
Guillem d'Holanda reapareix sense la seva família propera
Mentrestant, la gran incògnita segueix oberta: on són Màxima i les seves tres filles? Amalia, Alexia i Ariane no han acompanyat Guillem d'Holanda. Tampoc ho ha fet la reina. La seva absència ha cridat poderosament l'atenció.
L'última vegada que s'ha vist Màxima d'Holanda ha estat el 15 d'agost. Aleshores, la reina es trobava a Grècia. Acompanyada de les seves filles Alexia i Ariane, ha acudit a l'església d'Agios Nikolaos, a Spetses.
La visita ha tingut un profund significat espiritual. La peregrinació s'ha convertit en una tradició de la família quan descansa a la seva vila de Kranidi.
Aquesta propietat davant del mar Egeu va ser adquirida el 2012 per gairebé cinc milions d'euros. La residència compta amb port privat i tres habitatges independents, un refugi exclusiu, tot i que no exempt de polèmica. Allà la família ha gaudit dels seus estius els darrers anys.
Guillem d'Holanda deixa sense paraules Europa per la incògnita sobre la seva dona
El rei, però, ha preferit tornar als focus al SAIL Amsterdam. No és la primera vegada que hi participa i tampoc ha estat novetat veure la princesa Mabel al seu costat. La vídua del príncep Friso, mort el 2013 després d'un tràgic accident d'esquí a Lech, ha mostrat així la seva proximitat amb Guillem d'Holanda.
La comtessa Luana, la seva filla gran, també hi ha estat present. És la segona vegada que participa en aquest esdeveniment. Ja el 2015 se l'ha vist a bord durant la cita nàutica.
La notícia ha sacsejat Europa. El rei Guillem ha tornat a la vida pública, però el misteri continua perquè ningú no sap on es troba la reina Màxima. La incògnita ha deixat tothom en suspens.