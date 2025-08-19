'Lecturas' avança la seva portada amb valuoses novetats sobre Sofía Suescun i Juan Faro

S'ha convertit en la història de l'estiu des que la revista Lecturas publiqués en exclusiva la greu crisi que ha patit la parella formada per Sofía Suescun i Kiko Jiménez. El motiu ha estat impactant: Sofía Suescun hauria mantingut unes suposades cites secretes amb el conegut influencer Juan Faro.
Kiko Jiménez n'ha tingut coneixement d'aquestes trobades i la seva relació amb Sofía s'ha tambalejat. Fins ara, tots han guardat silenci o gairebé tots. Faro, un dels rostres més seguits del món del fitness, ha aparegut davant dels mitjans i ha preferit no confirmar ni desmentir les cites.
El triangle amorós ha estat inevitable i podria acabar amb una de les parelles més conegudes del panorama nacional i fins fa poc, una de les més sòlides. Davant del rebombori, ha estat Luis Pliego, director de Lecturas, qui ha aportat nova llum. Des del plató de TardeAR, ha revelat informacions inèdites, ha situat les cites i ha explicat com s'han produït.
Sorpresa pel que el director de Lecturas ha desvetllat sobre Sofía Suescun i Juan Faro
Ningú no ha imaginat una crisi així perquè Sofía i Kiko sempre s'han mostrat units. Havien superat fins i tot tensions familiars amb Maite Galdeano. Res no havia aconseguit separar-los, fins ara.
Les suposades cites secretes amb Faro, desvetllades en exclusiva per Lecturas, han generat un terratrèmol. Kiko i Sofía han estat a un pas de la ruptura. La mateixa influencer ha dubtat de continuar amb la seva parella, segons ha desvetllat Pliego.
Luis Pliego ha ofert detalls: "No he estat dins d'aquestes cites, però són reals, Sofía Suescun ha tingut dubtes seriosos de si deixar Kiko", ha dit. Ha assegurat que tot va començar a les xarxes socials. Faro no seguia la parella fins a sortir de presó, en recuperar la llibertat, Sofía li va escriure primer i va ser ella qui va llençar l'esquer.
La primera cita es va produir a casa de Faro i va passar al maig. Mentrestant, Kiko treballava a Fiesta. Ells s'han estat veient tres mesos d'amagat d'ell.
Sofía Suescun va explicar a la seva parella el que va passar amb Juan Faro perquè havia de sortir a Lecturas
El director ha confessat que existeixen proves audiovisuals i ha revelat que Sofía Suescun volia alguna cosa més, però que Juan la va rebutjar. Ell es va definir com una ànima lliure. També ha explicat que Faro va bloquejar la jove a les xarxes.
Finalment, va ser Sofía qui va confessar a Kiko el que havia passat. La reacció d'ell no ha estat bona. Hi ha hagut una bronca monumental perquè s'ha sentit traït.
La portada avançada per Lecturas ha destapat la veritat. La relació de Sofía i Kiko no ha estat tan idíl·lica com semblava. De moment, tots dos guarden silenci.