'TardeAR' da una gran noticia sobre Sofía Suescun y Kiko Jimenez que nadie esperaba

En TardeAR se ha vivido una tarde de auténtica sorpresa. El programa ha dado un golpe sobre la mesa y ha ofrecido una última hora que ha cambiado el rumbo del culebrón que rodea a Sofía Suescun y Kiko Jiménez. La pareja se ha convertido en el centro de la crónica social durante los últimos días y ahora, por fin, se ha aclarado una parte de la historia.

Todo comenzó hace unos días debido a que la revista Lecturas publicó en su portada una exclusiva inesperada. En ella se insinuó una supuesta infidelidad de Sofía hacia Kiko.

| Instagram, @sofia_suescun

La noticia ha provocado un terremoto mediático y las alarmas han saltado de inmediato. Los seguidores de ambos han comentado sin parar y la presión mediática ha sido enorme.

TardeAR da la última hora sobre Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Desde ese momento la pareja no se ha dejado ver, Sofía y Kiko se han encerrado en su casa y han guardado silencio. Las cámaras les han buscado sin éxito. Las especulaciones han crecido, se ha dicho de todo e incluso se ha llegado a hablar de ruptura inminente.

| Telecinco

Sin embargo, TardeAR ha dado un giro inesperado. El programa ha revelado que la pareja ha reaparecido y no lo ha hecho en cualquier sitio. Sofía Suescun y Kiko han decidido poner tierra de por medio y se han marchado de viaje a Tailandia, una escapada que ha sorprendido y que ha devuelto la calma.

La confesión la ha realizado el propio Kiko en sus redes sociales: “Qué ganas de desconectar y reconectar”, ha escrito el joven. El mensaje ha sido claro. Kiko Jiménez ha demostrado que está dispuesto a dejar atrás la polémica, ha apostado de nuevo por su relación y ha mostrado que la prioridad es Sofía Suescun.

Emoción en TardeAR por el notición sobre Sofía Suescun y Kiko Jiménez

La reacción no se ha hecho esperar y los seguidores han celebrado la noticia. Las redes se han llenado de comentarios de apoyo. Muchos han aplaudido la decisión de escapar del ruido mediático mientras otros han visto en el viaje un gesto de madurez.

| Instagram, @kikookiko

En el plató de TardeAR se ha vivido la noticia con emoción. Los colaboradores han destacado el paso al frente de la pareja y se ha subrayado la importancia de cuidar la relación frente a las habladurías. Se ha señalado que la escapada ha servido para reforzar la unión.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han dado, así, una lección, han demostrado que los rumores no les han derrumbado. Han preferido apostar por la intimidad, han decidido cuidarse y lo han hecho lejos de España. La noticia ha sido recibida como un soplo de aire fresco.