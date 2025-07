Surt a la llum més privilegis de Leonor de Borbó al Juan Sebastián Elcano

per Mireia Puig

Des de l'11 de gener de 2025, la princesa Leonor va emprendre una aventura de gairebé sis mesos a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano, com a part de la seva formació naval. El que va començar com un pas més en la seva preparació militar aviat es va convertir en focus d'atenció, no pel seu rendiment acadèmic, sinó pel presumpte tracte especial que estaria rebent

Especialistes i companys denuncien tracte desigual

En els últims mesos han circulat diverses informacions que posen el focus en certes concessions cap a l'hereva. Segons alguns testimonis “de guardiamarines”, la princesa hauria evitat guàrdies nocturnes, exempcions en proves físiques i fins i tot accés a dispositius de comunicació prohibits per als seus companys. A més, asseguren que el seu rendiment, de vegades qüestionat, no ha afectat la seva posició

Els seus propis companys, a través de les seves famílies, haurien expressat el seu malestar pel que consideren “avantatges impensables”

| RTVE

Imatge oficial versus versions contraposades

Mentrestant, mitjans com Perfil sostenen que Leonor gaudeix d'una "habitació privada" a bord, un privilegi que ningú més no té. També s'ha assenyalat que va ser l'única que va utilitzar guants en hissar veles, una imatge que alguns interpreten com una concessió estètica de protocol

Tanmateix, fonts oficials de l'Armada i de Zarzuela defensen una versió completament oposada. Una font militar va assegurar que la princesa “no té privilegis, no hi ha excepcions” i compleix les rutines establertes per a tots els guardiamarines. Així mateix, mitjans com Semana recorden que Leonor comparteix camarot i taquilla, igual que la resta

La privacitat i les imatges que publiciten la normalitat

Durant l'escala a l'Uruguai al març, van aparèixer fotografies de Leonor en biquini en una platja, captades per paparazzis i publicades en revistes. Aquesta circumstància va familiaritzar més la seva imatge amb el públic, però també va generar un intens debat sobre la privacitat de la jove hereva

| ¡Hola!, XCatalunya, The Times

El programa Hoy por Hoy va analitzar les polèmiques: Martín Bianchi va assenyalar que la Casa Reial es va mostrar “nerviosa” i ha emprès accions legals contra institucions per violacions a la protecció de dades. Mentrestant, experts en igualtat subratllen que les mirades sobre una princesa en biquini són més crítiques que aquelles cap a homes en situacions similars

Per contra, Zarzuela va distribuir més imatges oficials: Leonor hissava veles amb guants i realitzava maniobres, emmarcant penosos esforços i demostrant disciplina

L'equilibri entre exigència i protecció

Per a molts, la formació naval de Leonor té un doble objectiu: preparar-la per al seu futur rol institucional mentre es salvaguarda la seva integritat. La primera escala a Sud-amèrica va generar atenció policial i logística especial per part de la Corona i les autoritats locals

No obstant això, l'existència de responsabilitats militars reals —guàrdies, classes, maniobres, cerimònies— fa difícil obviar que la seva presència a les cobertes és més que testimonial. Fins i tot l'escala a Colòmbia va ser rebuda amb honors oficials i la princesa va participar en actes solemnes