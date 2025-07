El nét Borbó que es gasta 4.000 euros al dia en el lloguer de la casa de vacances

per Mireia Puig

La reialesa espanyola torna a brillar fora dels focus oficials. En ple estiu, Miguel Urdangarin, nét de la reina Sofia, ha captat l'atenció en llogar una mansió a Eivissa per 4.000 € diaris. La notícia, que va sorgir fa tot just unes setmanes, ha motivat un repàs a la seva situació personal i laboral, generant preguntes sobre com sosté aquest ritme de vida.

Lloguer milionari en una vila de somni

Des de finals de maig, Miguel i la seva parella, Olympia Beracasa, gaudeixen d'una impressionant vila eivissenca de més de 500 m², amb piscina infinita, chill‑out, accés privat a la platja i un equip de servei inclòs. El cost, segons fonts com Popular Periodico de Ibiza i El Nacional, se situa al voltant dels 4.000 € per nit.

A més de l'allotjament, el pla contempla navegar per cales exclusives en iot amb amics i Olympia, consolidant una estampa típica de l'alta elit estival.

| @hola, Olympia Beracasa, Miguel Urdangarin

L'ombra de la Zarzuela i la polèmica laboral

Mentre gaudeix d'aquest estiu de luxe, Miguel continua vivint al palau de la Zarzuela amb la seva àvia, la reina Sofia, després d'abandonar els seus estudis de biologia marina al Regne Unit i una formació com a monitor d'esquí interrompuda per una lesió.

Tot i que es menciona que col·laboraria en iniciatives mediambientals, la seva situació professional és encara inestable. Aquesta combinació de vacances opulentes i aparent manca de feina ha encès les alarmes a Casa Reial, on es recela d'un possible “nou Froilán” i es busca evitar un escàndol d'imatge.

Fins ara no s'han emès declaracions autoritzades des de Zarzuela. Tanmateix, El Nacional apunta que Felip VI i la reina Letícia estarien “molestos” per l'ús de recursos públics en plans privats d'alt cost. No consta que Joan Carles I hagi intervingut, tot i que s'especula que podria cobrir el lloguer darrere l'escena.

A les xarxes, Olympia Beracasa ha publicat una sèrie de fotos des d'Eivissa, mostrant l'entorn paradisíac sense detallar el lloc exacte. Els seus seguidors comenten amb enveja i curiositat, mentre alguns periodistes de societat apunten que aquesta escapada forma part d'un pla més ampli per reforçar la seva relació.

| Canva

Un nou Froilán?

Miguel, de 22 anys, és el tercer dels fills de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin. Ha patit alts i baixos en la seva formació i carrera professional. La seva germana Irene va ser enviada al Regne Unit per evitar influències mediàtiques; Miguel, en canvi, ha mantingut una relació oberta amb la premsa, convertint-se en focus d'interès.

El seu estatus actual recorda la figura de “Froilán”, els excessos del qual van portar la Casa Reial a intervenir per matisar la imatge pública. El jove Urdangarin, amb alternativa professional encara incerta, sembla optar per experiències intenses i visibles que ja han despertat preocupació entre cercles propers i a la institució monàrquica.