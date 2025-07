Publiquen proves de la mala relació entre Carles III i el príncep Guillem

per Mireia Puig

L'última aparició pública de la Família Reial britànica ha captat mirades i especulacions. En l'emblemàtic desfilada Trooping the Colour del passat 21 de juny de 2025, una fotografia situada al balcó reial va desfermar tot tipus d'interpretacions. El que va començar com un gest protocol·lari va prendre matisos sorprenents quan la imatge va revelar l'absència de contacte visual entre pare i fill, cosa que ha portat molts a preguntar-se: hi ha un distanciament real entre Carles III i el príncep Guillem?

Silenci i distància en públic

Durant l'acte, el rei Carles III i la reina Camila van viatjar en carruatge per separat, seguits poc després pel príncep Guillem i la seva esposa Kate Middleton. Segons l'escriptora Pilar Eyre, aquest tipus de gestos —la distància física i la manca d'interacció entre els carruatges— van encendre les alarmes sobre un possible desacord previ que es va traslladar al balcó del Palau de Buckingham.

La foto clau ha estat analitzada per experts com un senyal evident de tensió. En ella, el príncep Guillem mostra una expressió reservada i distant que no evidencia entusiasme. Premeditat o no, aquest escenari dilueix la imatge d'harmonia familiar que la corona volia transmetre.

| América TV

Claus del desacord: competència o crisi de rol?

La relació entre pare i fill ha estat objecte d'especulació. Segons la periodista Ana Polo Alonso, s'hauria disparat una rivalitat entre Carles, àvid de protagonisme mediàtic, i el seu fill Guillem, el perfil seriós i ambiciós del qual podria estar eclipsant el rei. A més, el príncep sembla gestionar el seu rol amb cautela, moderant la seva agenda pública i reduint certs compromisos, cosa que podria alimentar tensions internes.

És important recordar que Guillem també ha mostrat diferències marcades amb altres membres de la monarquia. El seu distanciament amb Tom Parker Bowles —fill de Camila— i les seves reserves respecte al pare d'aquest han estat ressenyades per la premsa britànica.

La versió oficial: equilibri i estratègia reial

Des de Buckingham Palace, la Casa Reial defensa una transició tranquil·la. Segons Europa Press, tant Carles III com Guillem tenen clar que els seus rols s'han de reinventar: mentre el rei manté una agenda oficial reduïda, Guillem estaria assumint més protagonisme en actes públics com a part d'un pla estratègic. Es parla fins i tot d'un intent de reconnexió familiar: converses privades amb el príncep Harry i trobades institucionals que busquen reforçar el suport de Guillem cap al seu pare.

| XCatalunya, redes

Tanmateix, el gest fred captat al balcó contrasta amb aquesta narrativa oficial. Encara sense reacció directa des de Palau, l'escena ja s'interpreta en cercles monàrquics com un reflex del moment delicat que viu la corona.

Antecedents que expliquen tensions actuals

No és la primera vegada que Guillem mostra reserves. En esdeveniments recents, ha preferit seguir la seva pròpia agenda amb Kate, prioritzant certs actes o estabilitzant el seu rol al Ducat de Cornualla. A més, des de la seva infància les relacions familiars ja havien experimentat alts i baixos El 1991, durant un greu accident de Guillem de vuit anys, Carles va optar per complir amb una representació a l'òpera, decisió que Diana de Gales va qualificar en el seu dia com una clara senyal de les seves prioritats.

Aquests antecedents podrien haver posat les bases d'una relació complexa, en què el deure i l'emotivitat no sempre han anat de la mà.

Mirada cap al futur: continuïtat o canvi real?

El present deixa clar que el relleu institucional està en marxa. Guillem guanya pes, assumeix encàrrecs públics i modernitza la seva imatge. Mentrestant, Carles reforça el seu llegat des del darrere. Però si aquesta transició no s'acompanya amb una reconciliació sincera, el desajust emocional podria convertir-se en una esquerda visible.

Aquest moment és decisiu. El rei i el seu hereu afronten el repte d'equilibrar expectatives, convivència social i afecte filial. Serà possible que el proper acte públic els mostri units? La pregunta no és només protocol·lària: és emocional. I el veritable repte és trobar aquell gest fratern que encara no hem vist.