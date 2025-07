El curiós nom del segon fill de Jordi Cruz i Rebecca Lima

per Duna Costa

El xef Jordi Cruz, conegut per la seva exigència a MasterChef, i la seva dona, l'arquitecta brasilera Rebecca Lima, han donat la benvinguda al seu segon fill. Després d'un embaràs discret, la parella acaba de sorprendre el món en revelar el nom escollit i compartir la primera imatge del nadó acabat de néixer, desvetllant una onada de tendresa i curiositat a les xarxes.

Una espera discreta

La gran notícia es va començar a intuir al febrer, quan ¡Hola! va avançar que Rebecca estava embarassada de quatre mesos, esperant un nadó per al juliol. Des de llavors, la parella va optar per una discreció total, reservant aquesta il·lusió per al seu cercle més íntim. Només entre les fotografies premamà i els gestos que Rebecca compartia al seu Instagram, i un “babymoon” a la República Dominicana, es va començar a intuir que l'arribada del nou membre seria la cirereta d'un estiu familiar inoblidable.

L'anunci oficial es va produir aquest 11 de juliol, quan en Jordi va publicar a Instagram una entranyable fotografia des de la Clínica Quirón de Barcelona. Hi apareix amb Rebecca i el nadó acabat de néixer, acompanyat del missatge: “Ha arribat en Nico, el nostre segon nadó. Moltes gràcies als nostres amics de Quirón per cuidar-nos tan bé sempre”. Amb aquesta primera imatge, van confirmar també que es tracta d'un nen i van revelar el seu nom: Nico, diminutiu de Nicolás.

| Jordi Cruz

Nico, un nom breu i amb significat

L'elecció de Nico segueix la línia minimalista i plena de significat que van iniciar amb el seu primer fill, Noah. Segons destaquen mitjans com Infobae i La Vanguardia, Nico al·ludeix a la “victòria del poble”, del grec nikoláos, i comparteix amb Noah aquesta estructura de quatre lletres, fàcil de pronunciar i amb un marcat simbolisme espiritual. Aquest patró de noms breus i potents aporta coherència a la identitat de la seva nova família.

La publicació no va trigar a inundar les xarxes. A Instagram, la instantània va ser acompanyada de centenars de comentaris emocionats, molts elogiant la senzillesa i naturalitat amb què Jordi Cruz i Rebecca Lima han compartit aquest moment íntim. Mitjans nacionals van sumar la seva cobertura, destacant l'elegància de l'anunci i el missatge d'agraïment al personal hospitalari.

La història familiar

La història d'amor entre Jordi i Rebecca va començar el 2018, presentats per una amiga en comú. Tot i que van preferir mantenir la relació fora del focus mediàtic en els seus primers compassos, des del 2019 van començar a mostrar-se de manera més activa. L'arribada de Noah l'agost de 2023 va marcar un abans i un després. Jordi Cruz no va dubtar llavors a declarar que el millor de la seva vida encara no havia arribat, fins a conèixer el seu fill.

| @rebeccalimap

L'agost de 2024 van celebrar el seu casament al convent de Blanes, amb més de 180 convidats de la gastronomia i la televisió. Va ser una cerimònia íntima, cuidada al detall, en què en Noah va sorprendre com a portador d'aliances. Ara, amb en Nico, comencen una nova etapa: quatre membres que consoliden una família amb estil propi i valors compartits.

Amb Nico als braços, Jordi Cruz ha tancat un cercle vital que va més enllà dels seus èxits professionals. En els pròxims mesos, la seva agenda a MasterChef Celebrity es veurà esquitxada per nits en blanc, primeres passes i molts somriures. Rebecca, amb el seu equilibri entre discreció i elegància, seguirà regalant moments premamà a les xarxes, reforçant l'empatia que transmet al públic.