Surt a la llum nova informació sobre Kate Middleton i Meghan Markle que confirma la ruptura

La relació entre Kate Middleton i Meghan Markle, que en el seu dia va despertar l'esperança d'una complicitat real entre les cunyades, torna a estar en el punt de mira. Aquesta vegada, la confirmació arriba per part de la mateixa princesa de Gal·les, que ha reconegut un distanciament irreversible amb Meghan i la seva filla, una revelació que se suma a anys de tensió soterrada

Què ha passat exactament?

En una entrevista concedida recentment, Kate Middleton ha reconegut, amb notable franquesa, que encara no coneix Lilibet, la filla petita de Meghan i Harry, de quatre anys. També va admetre que no han tingut ni un contacte virtual, cosa que posa de manifest una barrera emocional i familiar que semblava gairebé insalvable.

Aquest testimoni segueix la línia de distanciament físic després de la sortida dels Sussex cap a Califòrnia. La confirmació oficial trenca amb la narrativa de reconciliació que circulava, mostrant un panorama molt diferent dins de l'entorn reial.

| XCatalunya, The Royal Family Web., Marco Livolsi

Kate parla i posa en evidència la distància

Kate ha estat contundent: “No, no l'he vista ni tan sols per videotrucada”, va respondre quan li van preguntar per Lilibet. Aquestes paraules reflecteixen no només l'impacte personal d'aquesta absència, sinó també les conseqüències mediàtiques: un distanciament amb repercussions més enllà de l'àmbit familiar.

Alhora, s'ha mostrat diplomàtica, expressant els seus bons desitjos cap a la seva neboda, amb l'esperança que aquest moment de trobada arribi aviat. Sempre dins d'un to curós i respectuós, Kate intenta humanitzar una situació que està marcada pel silenci i la llunyania.

Un distanciament amb context previ

Les tensions entre totes dues han estat objecte de titulars des de fa anys, tot i que sovint s'han limitat a rumors. Llibres com Finding Freedom (2020) i fonts autoritzades van descartar enfrontaments dramàtics, assenyalant que mai no hi va haver una enemistat real, sinó diferències personals i manca de proximitat.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Amb tot, recents filtracions en mitjans sensacionalistes han presentat Meghan com una possible “barrera” per a la reconciliació — especialment entre William i Harry — mentre Kate apareix com a pont mediador. Segons aquestes versions, Meghan condicionaria la seva participació i temeria ser exclosa o manipulada.

Reaccions oficials i xarxes: sense sorpreses, amb reflexions

Des de l'entorn de Meghan Markle no hi ha hagut rèplica pública directa a aquestes declaracions de Kate. A les xarxes, els seguidors dels Sussex coincideixen que aquest distanciament no és sorprenent i subratllen l'escenari més ampli d'una ruptura familiar patent que va més enllà de les cunyades.

En plataformes com Twitter, s'insisteix que els ducs de Sussex mantenen la seva postura d'independència i discreció, mentre que els Cambridge estan centrats en els seus assumptes oficials i la seva vida familiar al Regne Unit.

Com hem arribat fins aquí?

El 2018–2019, després de l'ingrés de Meghan a la família reial, es van teixir rumors sobre diferències d'estils, expectatives i compatibilitat, que van persistir tot i els desmentiments oficials. El 2020, la decisió de Harry i Meghan de mudar-se a Califòrnia va marcar un abans i un després en els llaços familiars.

Des de llavors, episodis com pressions mediàtiques, llibres i documentals —inclosa la cèlebre entrevista d'Oprah i el llibre Spare— han intensificat la bretxa personal i mediàtica entre ells.