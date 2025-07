Imposen una nova prohibició als treballadors de la Zarzuela: 'Joan Carles I...'

Durant les últimes setmanes, Zarzuela ha implementat una mesura inèdita: els treballadors tenen estrictament prohibit esmentar Joan Carles I en presència de la reina Sofia.

Aquesta decisió es contextualitza en un moment carregat de sensibilitat emocional. Encara que oficialment no s'ha emès cap nota pública, fonts de Casa Reial confirmen que aquesta pauta parteix del desig de preservar el benestar de l'emèrita, que travessa un moment delicat.

El que ha passat: veto silenciós

Segons explica El Nacional, s'ha adoptat aquesta prohibició en entorns laborals, especialment en converses informals o professionals que abans podien incloure referències al rei emèrit. La mesura s'hauria activat després de detectar-se que certs comentaris, encara que benintencionats, alteraven l'estat d'ànim de Sofia. No es tracta d'un caprici, sinó d'una estratègia dissenyada per protegir-la.

| Getty Images, Casa Real, XCatalunya

Context emocional: tristesa i cansament

La reina Sofia està vivint un moment complex. S'ha destacat que ha patit una “baixada d'ànim” des de la mort del seu germà Constantino i l'agreujament de l'Alzheimer de la seva germana Irene. A més, fonts internes descriuen com el seu ànim es veu afectat pels recents escàndols relacionats amb Joan Carles I: primer els àudios filtrats, després rumors sobre relacions passades. Tot això està minant la seva estabilitat.

Reacció institucional i familiar

Des de Zarzuela i l'àmbit oficial, no hi ha hagut cap comunicat formal. Tanmateix, persones properes confirmen que Felip VI, juntament amb la infanta Elena i Cristina, estan coordinats per evitar que es repeteixin situacions tenses. Aquests propers a la corona expliquen que la mesura no admet excepcions: ni al·lusions impròpies ni memòria espontània de l'emèrit. Tot per reduir-li enyorança, dolor o una possible recaiguda.

Fa uns mesos, es va saber que el personal de Zarzuela havia informat els fills de Sofia que ella havia reprès un hàbit antic: fumar d'amagat, després de la mort del seu germà i el deteriorament de la seva altra familiar propera.

| Casa Real

A més, extraballadors havien relatat que la reina Sofia sempre ha afrontat amb dignitat els menyspreus de l'emèrit —“ho sabia la societat en general”— i que notícies sobre Bárbara Rey i altres amants actuaven com un cop emocional més per a ella.

El motiu darrere de tot

Com a experta en premsa rosa, considero que aquesta nova prohibició revela una actitud preventiva i sensible de Casa Reial. No es tracta de censura, sinó d'una gestió emocional estratègica: mantenir la pau interior d'una figura clau a la institució. Les fonts coincideixen que es busca preservar el seu equilibri, evitant “reactivacions” de records o debats incòmodes.

La pregunta que sorgeix és: seguirà aquesta mesura mentre persisteixi el delicat estat d'ànim de Sofia? I, podran alleujar el seu cor amb noves notícies positives, viatges o connexions familiars? El cert és que, darrere del protocol, hi ha una realitat humana: la protecció d'una reina que ha entregat gran part de la seva vida al servei públic. Ara, en la seva retirada, necessita aquest empara en silenci.